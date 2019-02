Beter Bed « Terug naar discussie overzicht

Wel van een tijdje geleden, maar de inhoud spreekt voor zich. Een prima CEO voor Beter Bed.Interview met de nieuwe CEO op 26-07-2018Interessant!John Kruijssen, geboren in Rosmalen en opgegroeid in Den Bosch, is de nieuwe algemeen directeur van Beter Bed Holding in Uden. Hij heeft genoeg te doen bij het concern met bijna twaalfhonderd vestigingen in Europa. "We missen nu de echte scherpte. Die moet weer terugkomen."Bedden heeft John Kruijssen (53) genoeg beslapen. Een secretaresse bij een van zijn vorige werkgevers heeft weleens uitgerekend dat de nieuwe topman van Beter Bed voor zijn werk jaarlijks minstens honderdzestig nachten in een vreemd bed heeft moeten overnachten. Lachend: "Uit eigen ervaring weet ik dus echt wel wat een goed bed is. Al is dat voor mij persoonlijk niet zo heel spannend. Ik slaap overal en altijd. Als het moet kan ik zelfs op een sinaasappelkistje in slaap vallen.En dat kan hem in Uden nog weleens goed van pas komen. Want bij het beddenconcern - beursgenoteerd sinds 1996 - zal hij voorlopig niet echt rustig kunnen slapen. Kruijssen zal noodgedwongen nog veel moeten reizen naar buitenlandse vestigingen, aandeelhouders, klanten en winkels in heel Europa. De algemeen directeur heeft kortom genoeg te doen.Eerder dit jaar, net nadat hij als opvolger van de naar Accell Group vertrokken Ton Anbeek was aangetreden, moest het bedrijf met 2800 medewerkers en bijna 1200 winkels in vrijwel heel Europa, met een winstwaarschuwing komen. Vooral in Duitsland, waar meer dan de helft van de jaaromzet van 416 miljoen euro wordt geboekt, blijft de consument uiterst terughoudend met de aankoop van een nieuw matras. Die stellen die aankoop - de branche raadt aan dat gemiddeld zo om de zeven jaar te doen - voorlopig uit.De geboren Rosmalenaar zit er ontspannen bij in zijn sober en zakelijk ingerichte kantoor in Uden. Zijn zinnen doorspekt hij regelmatig met Engelse woorden en managementjargon, vooral opgedaan bij vroegere werkgevers als Shell, Macintosh Retail Group, Markeur Holding en Detailresult Groep, waaronder de supermarktketens Dirk van den Broek en DekaMarkt vallen.Kruijssen lacht veel. Zijn toon wordt zakelijk als hij ingaat op de huidige Duitse afzetproblemen bij zijn nieuwe werkgever.Vooropgesteld: Beter Bed en Beddenreus Nederland draaien fantastisch. Ook in België en Zweden gaat het goed. In Spanje hebben we nog te maken met de naweeën van de economische crisis. Maar het grootste probleem is toch echt Duitsland. Daar is de klad goed in gekomen. Er moet daar veel gebeuren, maar het is oplosbaar. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland moeten we ons assortiment, netwerk en onze marketing aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Ook online kunnen en moeten we aanzienlijk meer gaan verkopen."Dat was inderdaad een heel erg vervelend incident. Die productiefout bij BASF - toeleverancier van ons en van onze concurrenten - heeft ons veel omzet en geld gekost. Van de ene op de andere dag verkochten wij in Duitsland vrijwel niets meer. Dat heeft ons in november, december van vorig jaar hard geraakt. Heel lastig. Maar dat is uiteindelijk niet het echte probleem. De afzet in Duitsland is ingezakt omdat we niet scherp genoeg acteren. We zijn er te afwachtend en moeten meer doen om de consument in onze winkels te krijgen. De scherpte moet weer terugkomen. En mijn eerste taak is om daarvoor te zorgen. Eind van dit jaar kom ik met oplossingen.Ik plak niet graag ergens aan het pluche. En daarom was ik me wel een beetje aan het oriënteren op iets anders. Ik wilde graag naar een beursgenoteerd bedrijf, waar ik zelf eindverantwoordelijk ben en dat internationaal opereert. Toen ik vernam van deze functie bij Beter Bed leek me dat meteen wat. Het bedrijf heeft een goede naam, goede producten en er hangt een goede sfeer: emotie en warmte. En er is hier wel wat te doen voor iemand als ik.Ik heb voor vier jaar getekend. En mezelf een aantal doelen gesteld. We moeten een kwaliteitsslag maken, de winst en omzet moeten omhoog, de online-verkoop moet sterk groeien en het marktaandeel moet stijgen.Ik ben zeer ambitieus. Ik zie het als een mooie uitdaging. In mijn loopbaan heb ik op allerlei vlakken veel ervaring opgedaan. Ik heb bij verschillende bedrijven van verschillende omvang gewerkt. Bij familiebedrijven en internationaal opererende organisaties. Dat breng ik allemaal mee. Ik vind Beter Bed echt een fantastisch bedrijf. Maar ik ben hier niet gekomen om een geschiedenisboek te schrijven of op de winkel te passen. We moeten flexibeler worden, vooruitkijken en durven te veranderen. Want als je doet wat je deed en slechts hoopt op een betere uitkomst, dan praktiseer je de definitie van gekte.Klopt. Meer partijen beginnen in te zien dat goed slapen een belangrijk onderdeel is van een gezond leven en dat steeds meer consumenten daar gevoelig voor en geïnteresseerd in zijn. Dus ook andere willen marktaandeel veroveren. Daar ben ik niet bang voor. Maar het vergt wel dat we scherp zijn en blijven. En goed inspelen op ontwikkelingen en durven te veranderen als de markt daarom vraagt.Toen ik hier kwam heb ik voor mezelf een foto gemaakt van dit bedrijf. Om vast te leggen waar we nu staan. We moeten het goede vasthouden, maar meebewegen met veranderende wensen en marktomstandigheden. Het doel is om in 2020 een wendbare consumentgeoriënteerde marktleider te zijn in slapen.