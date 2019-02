ING Groep « Terug naar discussie overzicht

Snuf hoeft natuurlijk helemaal niets aan te nemen van iemand. Zijn goed recht. Net zozeer als er mensen die zijn die gokken op een koersstrijging van ING, zijn er lieden die denken dat de richting neerwaarts is. Daar is niets mis mee.



Wat wel de lezenswaardigheid bevordert, aangezien men zich hier op een FORUM bevindt, neem ik aan dat dit de bedoeling is van een ieder, is het onderbouwen van een mening ipv `ongefundeerd gillen`, dan wel verwijzen naar verder niet onderbouwde Macro Economische ontwikkelingen.



`In hoeverre wordt ING blootgesteld aan de Brexit`? `Wat voelt ING van een voortdurende handelsoorlog`? `Waarom is een voortdurende handelsoorlog reeds ingeprijsd in de koers van ING`? etc.



Daarnaast is het te apprecieren, indien er geciteerd wordt uit bronnen, dat de link van de bron even vermeld wordt. Dat `versterkt` niet alleen een bijdrage, het getuigt ook van een vorm van respect richting mede forumgenoten.



Ik meen dat dit forum bedoeld is om elkaar te informeren, kennis te delen, consensus is echter niet vereist. Indien iemand `onzin uitkraamt`, onderbouw dan op zijn minst waarom dit in uw ogen het geval is.



Ik ben hier om te delen, andere meningen te lezen en eventueel hier iets van op te steken. U toch ook?