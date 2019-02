Ordina Beheer « Terug naar discussie overzicht

Wat is bij de anderhalve man en paardenkop hier de verwachting ten aanzien van koersrichting op/na de cijfers? Ik zit nog steeds met een berg Ordina opgescheept (mijn les dat "middelen" nu niet per definitie een goede strategie te noemen is...) waarvan ik pas 10% weggedaan heb rond koers van 2,10.



Natuurlijk spijt als haren op m'n hoofd dat ik niet direct alles uit gegooid had destijds, maar (en dat was les 2 via Ordina, wat dat betreft heeft het me ook genoeg opgeleverd aan kennis deze kostenpost: greed is not good) ik dacht dat 2,50 er ook nog wel in zou zitten.



Hoe dan ook, na de cijfers van Q3 waarbij koers best lekker reageerde sukkelden we weer af naar dit bedenkelijke niveau, eigenlijk nergens echt op gebaseerd volgens mij. Gewoon kwestie van 0,0 volume en elke dag 1 of 2 % er af schaven...



Is er iemand hier die de verwachting heeft dat we in 2019 nog die 2 euro een keer gaan zien bij Ordina, of is dat gevalletje "das war ein mal..."?