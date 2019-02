Pharming « Terug naar discussie overzicht

Elke keer wanneer een stierenmarkt omslaat in een berenmarkt volgt een luide roep van politici, aandeelhouders, topmannen en wat dies meer zij om het naakt short gaan te verbieden.



Het naakt short gaan is het verkopen van aandelen die de belegger niet in bezit heeft. Dit werkt als volgt. Wanneer u naakt short wilt gaan, dan zoekt u iemand op die een longpositie in aandelen heeft. U vraagt aan hem of hij de aandelen aan u wil uitlenen en betaalt hem hiervoor een vergoeding. Vervolgens verkoopt u de geleende aandelen op de beurs. Een tijdje later koopt u de aandelen weer op de beurs en geef u de aandelen terug aan de eigenaar. De reden dat aandeelhouders de stukken aan u willen uitlenen is omdat zij geloven dat de koers op de lange termijn omhooggaat. Het tussendoor uitlenen aan u zorgt voor extra rendement.



Hoger risico

De shortsellers zijn een aanwinst voor het financiële systeem. Ik zou zelfs willen zeggen dat shortsellers mensen met longposities profijt bezorgen. Dit komt omdat shortsellers fraude zien, die mensen met longposities niet zien. Vaak is het zo dat mensen met shortposities beter hun huiswerk maken dan mensen met longposities. Dit is te verklaren doordat het risico van shortposities hoger ligt dan het risico van longposities. Een aandeel kan immers nooit verder dalen dan 0. Het maximale verlies van een longpositie is daarom 100%. Maar aandelen kunnen onbeperkt stijgen, waardoor het mogelijke verlies van een shortpositie onbeperkt is. Wanneer er geen shortposities waren geopend op Griekse financiële waarden, dan was de Griekse zeepbel nog verder opgeblazen en waren er uiteindelijk nog miljarden euro’s extra verdampt.



Vechten

Het naakt short gaan is een zwaar beroep. Het is bijvoorbeeld vechten tegen ceo’s die liegend de aandelenkoers omhoog praten. Vorige week Twitterde Elon Musk bijvoorbeeld dat hij de financiering rond had om Tesla van de beurs te nemen tegen een koers van $420 per aandeel. (Dit is $80 mrd voor alle aandelen.) Musk denkt geen tientallen miljarden nodig te hebben om dit kunstje te klaren, bleek deze week. Het merendeel van beleggers op de beurs zou ook aandeelhouder willen zijn in een onderneming die niet op de beurs genoteerd is. Ik heb geen flauw idee waarom Musk wegkomt met dit soort onzin. Waarschijnlijk vergeven velen het hem omdat ze in Musk een visionaire CEO zien. Musk meldde ook nog even dat hij shortsellers eikels vindt. Ik vind shorters juist toppers. Met gevaar voor eigen kapitaal laten prikken ze door de nieuwe kleren van de keizer heen. Zonder de shorters waren er ongetwijfeld meer zeepbellen en fraudegevallen.