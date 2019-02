Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Ab, Kelewan weer voor de mooie proza.

CEO Galapagos heeft een leuk voorwoord geplaatst in het boekje.





'Maar het wordt pas echt leuk als de broertjes Flinch deze of komende maand langskomen'.





Tip: Nomura rapport geplaatst door Avantiavanti op analyst draadje 2019 van vandaag > 12 maands koersdoel $140 Galapagos



"GLPG expects FINCH 1 & 3 to read out separately in 1Q19

Data will be press released in the Finch2 PR release format; see Fig. 3"



NOMURA: "We see the potential for upside with Filgotinib filing by mid 2019"





De broertjes (FINCH 1 en FINCH 3) worden afzonderlijk gepresenteerd volgens de misdienaar Galapagos, en gaan daarna hand in hand met de pastoor Gilead in een snelle pas naar het Vaticaan :).