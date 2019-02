Duitse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Ik zit sinds vrijdag in dit fonds. Beetje een gok op de grote daling n.a.v. speculatie over fraude in Singapore, maar er is bijna 90% van de koers af sinds september en 50% binnen een week. Ik heb ze voor 107 euro en verkoop ze weer rond de 125-130 euro. Even snel cashen (als mijn scenario werkt. Koers kan vandaag alle kanten op. Kan zomaar onder de 100 euro komen, maar ook weer richting 120 euro stijgen. Dit aandeel is zeer volatiel en moet je een stevige maag voor hebben.

