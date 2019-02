Amsterdam Commodities « Terug naar discussie overzicht

ROTTERDAM, 14 FEBRUARI 2019

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo), de aan de Euronext Amsterdam genoteerde handelsonderneming in specerijen en noten, eetbare zaden, thee en voedingsingredie¨nten, meldt vandaag een nettowinst van € 31,1 miljoen over het financie¨le jaar 2018. De gerapporteerde nettowinst van de Vennootschap daalde met 4% ten opzichte van het jaar 2017. Gezien de uitdagende marktomstandigheden met dalende prijzen van voedingsgrondstoffen, is de Raad van Bestuur tevreden over de resultaten van de Vennootschap en de prestaties van de handelsteams. Conform het consistente dividendbeleid stelt Acomo de aandeelhouders voor een dividend per aandeel van € 1,00 (2017: € 1,10) uit te betalen.



Dividend

De Raad van Bestuur stelt een dividend voor van € 1,00 per aandeel (2017: € 1,10). Dit vertegenwoordigt een pay-out van 79% van

de winst per aandeel (2017: 83%). Na aftrek van het interimdividend van € 0,40 per aandeel dat is uitgekeerd in augustus 2018

betekent dit een slotdividend in 2018 van € 0,60 per aandeel, betaalbaar in contanten.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

29 april 2019 datum ex-dividend (slotdividend 2018)

30 april 2019 registratiedatum slotdividend

9 mei 2019 uitkeren slotdividend

23 juli 2019 datum ex-dividend (interimdividend 2019)

24 juli 2019 registratiedatum interimdividend

2 augustus 2019 uitkeren interimdividend

Prestaties H2 2018

De prestaties in de tweede helft van 2018 waren in grote lijnen gelijk aan die van de tweede helft van het voorgaande jaar door een

lichte verbetering van de marktomstandigheden tegen het einde van het jaar.

Vooruitzicht 2019

Hoewel 2019 nog maar net van start is gegaan, zijn de activiteiten in het begin van het jaar over het algemeen in lijn met de tweede

helft van 2018. Gezien de aard van de activiteiten van de Groep is het niet mogelijk om marktontwikkelingen of resultaten van de

Groep te voorspellen. De Vennootschap is er echter van overtuigd dat de inspanningen van de teams zullen blijven leiden tot goede

resultaten voor onze aandeelhouders.



