Brill « Terug naar discussie overzicht

De omzet van Brill in het eerste kwartaal van 2019 was in lijn met de verwachtingen bij alle productlijnen, waarbij een "bevredigende" autonome groei in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder werd gerealiseerd. Dit meldde de wetenschappelijke uitgever donderdag nabeurs in een trading update."De kosten ontwikkelden zich zoals gepland, inclusief besparingen as gevolg van het winstverbeteringsplan dat vorig jaar werd gelanceerd", meldde Brill.Brill zal tijdens zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 16 mei een dividend voorstellen van 0,85 euro per aandeel, in vergelijking met een dividend van 1,32 euro per aandeel vorig jaar met daarbovenop toen ook nog eens een speciaal dividend van 3,00 euro per aandeel.Daarnaast meldde de uitgever dat tijdens de jaarvergadering Theo van der Raadt voorgedragen zal worden als vierde lid van de raad van commissarissen.Daarnaast wil Brill tijdens de jaarvergadering Jasmin Lange als statutair directeur benoemen.OutlookBrill meldde zo vroeg in het jaar geen concrete verwachtingen te kunnen afgeven met betrekking tot de eindresultaten voor het hele boekjaar.Het aandeel Brill sloot donderdag op een groen Damrak 0,8 procent lager op 24,60 euro.