Moeten Hafkamp en Wierda dan geld toe krijgen?Baudet had een goed verhaal, al ben ik geen fan van hem.Hafkamp had een goede tip: Iberdrola. Marktleider van elektriciteit in Spanje.Wij zijn in Spanje klant en zeer tevreden. Schone energie, klantvriendelijke service en geen bizarre belastingverhogingen. Dat is ook niet nodig want Iberdrola levert anders dan de meeste Nederlandse leveranciers schone energie.In Nederland stijgt de energiebelasting in 2019 op gas en elektra met ruim 26%. Daar merkt de Nederlandse consument niets van zolang zijn maandvoorschot niet wordt verhoogt. De verrassing komt pas bij de jaarafrekening.

Bijna alle politieke partijen komen af en toe bij Business Class. Als je kritiek hebt, altijd mogelijk, moet je wel weten waarover je het hebt. Het is een programma, waar bedrijven tegen betaling kunnen vertellen wat ze te bieden hebben. Ik zie helemaal niet in wat daar verkeerd aan is. Het is in ieder geval een betere reklame, als je dat zo wilt zien dan de NPO biedt, met zijn reklame filmpes die wel heel ongenunanceerd hun producten aanprijzen. Dan nog de NPO zelf die in het geheel een reklame boodschap lijkt. Namelijk de boodschap dat links goed is, en dat je niet deugd als je er anders over denkt. Het idee van vrijheid lijkt wel bij veel mensen een onlust gevoel op te wekken. Het idee zelf, als individu te moeten denken, en nieuws te waarderen. Als het niet voorgekauwd is, dan moet je er afblijven. Zo iets. Een sluier van onvolwassenheid hangt er over ons land.

Moeten Hafkamp en Wierda dan geld toe krijgen?Baudet had een goed verhaal, al ben ik geen fan van hem.Hafkamp had een goede tip: Iberdrola. Marktleider van elektriciteit in Spanje.Wij zijn in Spanje klant en zeer tevreden. Schone energie, klantvriendelijke service en geen bizarre belastingverhogingen. Dat is ook niet nodig want Iberdrola levert anders dan de meeste Nederlandse leveranciers schone energie.In Nederland stijgt de energiebelasting in 2019 op gas en elektra met ruim 26%. Daar merkt de Nederlandse consument niets van zolang zijn maandvoorschot niet wordt verhoogt. De verrassing komt pas bij de jaarafrekening.