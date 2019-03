TI#3 (Geen beeld/audio only)Chris Cole: The ‘BIG ONE’ (Vol event) hasn’t happened yet.Macro VoicesPublished on Jan 10, 2019Erik Townsend and Patrick Ceresna welcome Chris Cole [Artemis fund founder] back to MacroVoices. Erik and Chris dissect the Vol crash in February 2018 and the implicit/explicit short vol risks. They then put perspective on the next phase of the short vol unwind and the impacts of the reduction of central bank balance sheets. They further discuss the link between volatility and the credit cycle and the stock/bond correlation.Over de Vol-complex. Ontleed de materie, plaatst het in een bredere context van hoe de markt reageert op macro-economisch beleid, het populisme voedt en geeft een duidelijke visie wat funds en traders daarvan kunnen verwachten en hoe ze er gebruik van kunnen maken. Note: risk transformatie, de 'Lucas-trade'.