C/Tac « Terug naar discussie overzicht

– Vanaf 1 januari 2019 is woningcorporatie Vivare live met Fit4Woco, de schaalbare en modulaire ERP-oplossing voor woningcorporaties van Business & Cloud Integrator Ctac (Euronext Amsterdam: CTAC). Met Fit4Woco, dat als clouddienst wordt aangeboden, optimaliseert Vivare zijn bedrijfsprocessen en werkstromen – zoals klantcontact, verhuur, vastgoed, ontwikkeling, onderhoud, inkoop en financiële administratie – waardoor het kan excelleren in zijn dienstverlening.Vivare en Ctac werken al geruime tijd samen als partners. Als woningcorporatie wil Vivare iedereen een thuis bieden in een betaalbare en passende huurwoning – nu en in de toekomst. Hiervoor moet de organisatie kunnen inspelen op de bewegingen en uitdagingen in haar omgeving. Daarom heeft zij zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een organisatie gericht op activiteiten, naar een efficiënte proces- en datageoriënteerde organisatie waarin de klant leidend is. Dit vroeg ook om aanpassing van de bedrijfsvoering op het gebied van efficiency. Ctac ontwikkelde Fit4Woco op basis van zijn kennis van de woningcorporatiemarkt en dat gaf Vivare veel vertrouwen in deze standaardoplossing.Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac: “Door middel van een fit-gap-analyse werd eerst gekeken in hoeverre Vivare en standaard Fit4Woco bij elkaar passen. Daarbij keken we ook naar mogelijke verbeteringen in efficiency voor Vivare. Zo is voor de afdeling vastgoedregie de projectenadministratiemodule van Fit4Woco direct geïntegreerd met de financiële administratie. Vervolgens werd begonnen met de implementatie, waarbij de business gewoon doorging. Inmiddels is Vivare op 1 januari succesvol live gegaan.”Met Fit4Woco ondersteunt Ctac de gehele dienstverlening van Vivare. Van het klantcontactcenter tot de afdeling Finance en andere backoffice-afdelingen. Ook de communicatie met de huurders en ketenpartners is meegenomen. Zo kunnen huurders binnenkort op laagdrempelige, moderne wijze service-aanvragen of betalingsregelingen zelf direct regelen – 24 uur per dag, zeven dagen per week.Eric Angenent, directeur-bestuurder van Vivare: “Met Fit4Woco zijn we schaalbaar en wendbaar. We maken gebruik van de standaardinrichting en kunnen toekomstige, innovatieve veranderingen op die manier snel adopteren. En dat is nodig, met het oog op alle ontwikkelingen in de corporatiebranche en de samenleving. Denk aan digitalisering, huurders die mondiger en veeleisender worden en de veranderende wet- en regelgeving. Dankzij het modulaire karakter kunnen we bovendien snel modules aan- of uitzetten wanneer het nodig is. Met Fit4Woco kunnen we klanten een goede dienstverlening blijven bieden, nu en in de toekomst.”Bij het implementatieproject waren ook de toekomstige gebruikers van de oplossing nauw betrokken. Angenent: “Er was sprake van een duidelijke samenwerking tussen Ctac en onze eigen mensen. Vanaf het eerste moment werden niet alleen medewerkers van Informatiemanagement, maar ook van de afdelingen Klant, Vastgoedregie, Finance en P&O betrokken. Ook tijdens de implementatie was er veel aandacht voor een goede gebruikersadoptie, en dat zien we ook nu na de livegang. Gebruikers kunnen in Fit4Woco zelf snel, eenvoudig en binnen de relevante context antwoorden op hun vragen vinden, bijvoorbeeld aan de hand van een zoekmachine, trainingen, werkinstructies en how-to-video’s. Hiermee leren zij hun werk snel en efficiënt uit te voeren.”