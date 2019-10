Tesla Motors Inc. « Terug naar discussie overzicht

Zonder het nu over koersdoelen te hebben, is Tesla een interessante overnamekandidaat? Een kapitaalkrachtige partner die de boel van de beurs haalt, de schulden aflost, en Tesla kan integreren in een al bestaand wereldwijd netwerk.



En dan niet met Apple aankomen, die gaan dat niet doen, maar een bestaande OEM.



Waarom niet. Als VW nu 30mrd gaat investeren, waarom zouden ze dan niet in plaats daarvan Tesla overnemen? Laat het Tesla-merk bestaan, maar integreer alle technieken in de al bestaande ketens. En ja, dan heb je nog wel dealers, maar die ga je dan langzaam sluiten zodat er per regio nog enkele overblijven. De dealers hebben nog wel een tijdje werk aan de ICE-voertuigen, maar dat wordt ook minder en minder. Ondertussen kan de serviceverlening voor Tesla-eigenaren omhoog aangezien er meer servicepunten bijkomen.



Dit is voor mij bijvoorbeeld nog een hobbel, het onderhoud van Tesla, de schadeherstel, etc. Dat loopt gewoon nog niet echt goed, ook niet in de VS. En een ongelukje blijft nu eenmaal in een klein hoekje zitten....



Musk heeft eigenlijk zijn doel met Tesla al bereikt, elektrisch rijden op de kaart zetten en de markt verstoren. Hoeveel langer blijft dit voor hem nog interessant, al dat gelul over financiën en beurskoersen en zeurende aandeelhouders en analisten.



Een nieuwe eigenaar kan het voorbeeld zoals Tesla dat in de VS heeft gedaan met laadpalen gewoon uitrollen in andere landen, daar is niets nieuws aan.



Ik denk dat Musk ook best een keer is uitgekeken. Nog een paar grote fabrieken om de pick-ups en vrachtwagens te produceren, dat is voor hem toch ook niet meer de uitdaging? De eerste was een uitdaging, de tweede in China mogelijk ook nog, daarna wordt het kopiëren en plakken.



Zou mij niets verbazen dat Musk langzaam aan wel open staat voor een mooi bod van een sterke partner die Tesla naar het volgende punt brengt.