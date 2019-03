Niet alleen dankzij belastingen, maar nog op ontelbaar andere manieren is ...de ene dienst de andere waard...Ik vond onderstaande wel een interessante discussie:Er is een interessante discussie in Cafe Weltschmerz over corruptie. Dat wil zeggen, een ...(1)...vorm van corruptie de lobbycratie.Filmpje! Met Willeke Slingerland, bij Café WeltschmerzAl enkele jaren voer ik bij het YouTube-programma Café Weltschmerz gesprekken over actuele en brandende onderwerpen, en dan met name over lobbycratie. Deze keer werden de rollen (gedeeltelijk) omgedraaid, want nu stelde ik vooral de vragen – aan corruptie-expert dr Willeke Slingerland.Zie hoe ons land is afgegeleden van een democratie naar een lobbycratie. Het gaat niet meer over belangen van de burgers.

In zo'n verhaal ontbreekt het belang dat onderzoekers met publicatiedriften zelf hechten aan tijdschriften, print of digitaal, zoals een Nature. In redactiewerk zit toegevoegde waarde, en bibliotheken van universiteiten zullen toch plichtmatige, dure abonnementen op uitgaves houden. Print en/of elektronisch, wat daarbij een bijrol speelt.In elk geval wordt Nature uitgegeven door een voor sommigen nutteloze uitgeverij, en zien de dure wetenschappelijk onderzoekers met een abonnement daarvan wel het nut. Nut van een internationale selectie door deskundigen. Nut van een reputatie. Nut van niet zelf meer teveel matige artikelen moeten lezen om deze te beoordelen.Wat geen vrijbrief is om te laten betalen voor opname in een publicatie in een soms dubieus journal, en er vervolgens door klanten teveel betaald moet worden voor het openzetten van een suffig digitaal poortje.Er zijn wel voordelen, zoals dat minder goede onderzoekers makkelijker kunnen voldoen aan de publicatiedriften. Als je het maar niet erg vindt dat je telkens Open Sourced publiceert, met een reputatie die daarbij hoort. In alle gevallen met een bijrol voor print of digitaal, waar de meeste kosten/besparingen ook niet inzitten.Bij bedrijven zie je overigens ook vergelijkbare statussymbolen van uitgevers, zoals managers die allemaal het FD ontvangen. Liefst fysiek, om bijna ongelezen ergens achter te laten. Terecht een goede reputatie, die door gemiddelde managers slechter wordt benut dan dat onderzoekers journals gebruiken. En geen manager die op het idee komt om op het voor hen vaak nutteloze FD te gaan bezuinigen, want dat is bezuinigen op het eigen statussymbool. Journals zal men ook niet snel afzeggen, al is het voor dat ene Chinese artikeltje dat verder closed source is.

Klopt, het gaat om studies die (deels) met overheidsgeld zijn gefinancierd, of zijn gefinancierd door instellingen die door de overheid worden betaald.In tegenstelling tot 50 jaar terug, toen alles nog op papier gedrukt en uitgebracht moest worden, wordt nu alles op internet gepubliceerd. Ik zie dan ook niet het nut meer in van de tussenpersonen in de vorm van de drukkers en uitgeverijen. Er is ook al een keur aan open-acces tijdschriften die alleen de gevestigde naam ontberen. Die gevestigde naam is nu nog belangrijk omdat het belang van wetenschappelijk onderzoek deels wordt bepaald de waardering die wordt gegeven aan de bladen waarin het onderzoek gepubliceerd wordt. De niet open-acces bladenenzijn bijvoorbeeld zeer hoog gewaardeerd.De bedragen die de uitgevers vragen voor het inzien van een publicatie staan ook totaal niet in verhouding. En van al dat geld, daar zien de wetenschappers en de universiteiten niets van. Erger nog, de universiteiten en wetenschappelijke adviesbureaus betalen zich blauw aan abonnementen op de wetenschappelijke bladen van de grote uitgeverijen .Ook als particulier betaal je de bonus. Zelfs als je maar één artikel in wilt zien van een relatief eenvoudige uitgave. Zie hier een voorbeeldje van €41,95 (klik op GetAcces: www.sciencedirect.com/science/article... Door als plicht op te stellen dat een artikel in een open-acces tijdschrift wordt gepubliceerd, maak je meer geld vrij op de universiteiten. Dit kan dan gestoken kan worden in meer onderzoekstijd en het opleiden van studenten, in plaats van het vetmesten van uitgeverijen. Overigens is het nog de vraag of universiteiten dat dan ook gaan doen. Sommigen gaan liever op financieel avontuur in China ( nos.nl/nieuwsuur/video/2248416-rug-st... ).

PRINCIPIEEL tegen werkelijk alles dat gratis is of gratis zou moeten zijn. Gratis bestaat eigenlijk niet. Gratis is alleen maar de zon en de regen en de liefde van een ouder voor zijn kind. En voor de rest: Voor studie, voor vervoer, voor huisvesting, voor medische zorg, voor opleidingen, voor begeleidingen, voor opvang...….Er is altijd een kostprijs en minimaal die kostprijs zou betaald moeten worden. Het voortdurend verschuiven van de kostprijs van een product of van een dienst van de gebruiker naar de Overheid heeft als enorm nadeel dat na verloop van tijd men zich totaal niet meer bewust is , wat een dienst of product eigenlijk kost. Tenslotte: Uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften hebben ook hun kosten, hun bedrijfsrisico's. Die maar betalen door de Overheid? Gevolg: Na enkele jaren dendert het niveau achteruit omdat men toch voldoende inkomsten heeft bij uitgave van kwalitatief mindere publicaties. 50 Jaar geleden studeerde ik aan een Universiteit waar IEDER jaar met een stofkam bekeken werd op welke wetenschappelijke bladen dat onderdeel van de Universiteit nog geabonneerd wilde zijn. En dat was fantastisch: Gewoon ieder jaar de kwaliteit controleren: prijs/kwaliteitverhouding. En zeker niet: Gratis. Peter

