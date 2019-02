IBA « Terug naar discussie overzicht

Klap voor Philips-partner in protonentherapie



Het Belgische bedrijf IBA, dat nauw met Philips samenwerkt bij de levering van technologie voor protonentherapie, moet een flinke tegenvaller incasseren. Een belangrijk Belgisch adviesorgaan oordeelt dat protonentherapie geen meerwaarde heeft, zo heeft de Belgische zakenkrant De Tijd donderdag bericht.



De koers van IBA op de Brusselse beurs ging donderdagochtend hard onderuit. Na een uur handel stond de koers van het bedrijf op een verlies van bijna 20%.



Voor Philips PHIA€32,08+0,80% is de samenwerking met IBA vooral een toekomstbelofte. Het Nederlandse concern maakt niet bekend hoeveel omzet het realiseert met protonentherapie.

Kosten: €25.000 per behandeling



Bij protonentherapie worden tumoren gerichter bestraald waardoor omliggend weefsel in principe minder te lijden heeft. Tot nu toe krijgen in België circa vijftig patiënten per jaar een behandeling met protonentherapie, vooral kinderen met tumoren in de hersenen of het oog. Een behandeling kost circa €25.000. IBA levert complete behandelkamers.



Nu binnenkort een tweede Belgisch behandelcentrum zijn deuren opent, boog het Belgische adviesorgaan zich over de vraag of patiënten vaker in aanmerking moeten komen voor protonentherapie. Het gaat om patiënten met onder meer borstkanker en endeldarmkanker.



Winstwaarschuwingen



Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg concludeert dat onweerlegbaar bewijs ontbreekt dat de techniek beter is dan de reguliere bestraling. De twee Belgische behandelcentra in Leuven en Charleroi maken gebruik van de techniek van IBA, een bedrijf uit de universiteitsstad Louvain-la-Neuve.



IBA beleeft al langer een moeilijke tijd, die vorig jaar resulteerde in een reeks winstwaarschuwingen. De tegenvallers waren het gevolg van technische mankementen bij de apparatuur en van een inzakkende markt, mede door scepsis over de meerwaarde van protonentherapie. De beurskoers van IBA viel al eerder terug van meer dan €50 halverwege 2017 tot onder de €15 eind vorig jaar.



Twijfel



Het Centraal Planbureau (CPB) noemde protonentherapie een voorbeeld van medische innovatie die te gemakkelijk in het basispakket van de zorgverzekering belandt. Onduidelijk zou zijn of de meerwaarde opweegt tegen de hogere kosten van protonentherapie, die twee tot drie keer zo hoog zijn als die van reguliere bestraling.

CPB kritisch over protonentherapie



Nederland beschikt sinds kort over drie behandelcentra voor protonentherapie, in Groningen, Delft en Maastricht. Amsterdam heeft de bouw van een eigen centrum vooralsnog niet doorgezet en heeft zich aangesloten bij Delft. Het ministerie voor Volksgezondheid veronderstelde enkele jaren geleden dat in Nederland circa 2200 patiënten per jaar zullen worden behandeld.



Deeltjesversneller nodig



Met de bouw van het HollandPTC in Delft was een investering van €110 mln gemoeid. De kosten zijn hoog doordat onder meer een deeltjesversneller benodigd is. De behandelkamers in Delft zijn geleverd door het Amerikaanse bedrijf Varian, de belangrijkste concurrent van IBA.



Philips



Philips levert onder meer de beeldvormende apparatuur die IBA verwerkt in zijn behandelkamers. Ook voorziet Philips in scanners die de behandelcentra gebruiken voor het stellen van de juiste diagnose.



Beeldgestuurde bestraling



Samen met het Zweedse bedrijf Elekta werkt Philips ook aan de verbetering van bestralingstechnologie.