Anton,

Hier zo'n doorgewinterde belegger. De afgelopen 40 jaar zijn er tientallen overnames geweest.... Als je besluit om NIET op het overnamebod van de overnemer in te gaan, blijf jij gewoon met die aandelen in portefeuille zitten. Je blijft dus de mede-eigenaar van een stukje van het bedrijf dat is overgenomen.



De grote, cruciale vraag is altijd: Is dat verstandig? De praktijk van de afgelopen 40 jaar leert dat grosso modo je het verstandigst eraan doet om toch je aandelen te verkopen bij het overnamebod. Je blijft namelijk anders met aandelen zitten die hoe langer hoe meer illiquide worden, waar nauwelijks nog een markt voor is. In de praktijk zie je dan ook, ook hier in de KK, vragen als: Hoe kan ik alsnog mijn KLM aandelen aanbieden aan Air France of mijn vastgehouden Alpinvest aandelen of Nutricia aandelen aan Danone of vastgehouden Stork aandelen aan die IJslandse overnemer. Voor zover ik mij goed kan herinneren is het heel weinig keren voorgekomen, dat er na verloop van tijd een alsnog beter overnamebod kwam van de overnemer, na pakweg enkele jaren. Maar meestal roken ze je gewoon uit.







Anton, dit verhaal wordt nog belangrijker als je zelf de aandelen hebt gekocht tegen een veel hogere koers dan de overnemer. Hetgeen natuurlijk ook vaak voorkomt en waarbij de eigenaar gewoon niet zijn verlies wil nemen. Dat zijn vaak de taaiste klanten om de aandelen toch nog van over te nemen. Denk aan de overnames van heel wat banken door andere banken na de bankencrisis, waarbij die overnamesom vrijwel altijd veel en veel lager was dan de koers van de bankaandelen enkele jaren ervoor. Tja, en dan zit je NU met je vastgehouden Fortis-aandelen of Dexia-aandelen....





Peter