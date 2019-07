Binck « Terug naar discussie overzicht

De knuppel gaat in het hoenderhok voor de familie Fentener.

Wel toevallig nu er net dinsdag gestemd gaat worden over het bod en er 80% nodig is.



Familie Fentener van Vlissingen protesteert tegen ‘schraal’ bod op BinckBank

Reismiljardair John Fentener van Vlissingen vindt het bod van Saxo Bank op BinckBank te laag. Boron, zijn investeringsvehikel dat een 6%-belang heeft in de onlinebroker, schrijft dat in een brief die donderdag is gestuurd aan het bankbestuur.

Komende dinsdag moeten aandeelhouders stemmen over het bod van €424 mln, dat de Deense branchegenoot Saxo Bank eind vorig jaar neerlegde.

Fentener van Vlissingen, grootaandeelhouder van SHV en oprichter van BCD Group, zegt niet tevreden te zijn met het bod van €6,35 per aandeel. ‘Als je kijkt naar de koers van BinckBank zie je dat het bod bijna op de bodem van de markt is gedaan’, licht hij de onvrede toe. ‘Later heeft de markt zich goed hersteld. Verder is aangekondigd dat geen interimdividend meer wordt uitgekeerd, en het bod was al schraal.’

Bestuur en commissarissen van BinckBank hebben zich al achter het bod geschaard. Zij raden de aandeelhouders aan in te stemmen met het bod van Saxo. Naast Boron zijn belangrijke aandeelhouders de textielfamilie Zeeman, NN Groep, Amiral en Omam. Het bestuur kan de overname doorzetten als de houders van 80% van de aandelen het bod steunen.

Al 25 jaar aandeelhouder

Boron is al 25 jaar aandeelhouder van BinckBank. ‘We zijn altijd een zeer loyale aandeelhouder geweest en door pieken en dalen gegaan’, zegt Fentener van Vlissingen. ‘Wij zijn geen onrustzaaiers, maar vinden dit bod unfair.’ Hij wijst erop dat het aandeel wel twee tot drie keer zo hoog heeft gestaan.

‘Wij zijn geen onrustzaaiers, maar vinden dit bod unfair’

• John Fentener van Vlissingen

BinckBank startte in 2000 en ontpopte zich als prijsvechter in online beleggingen. Klanten van BinckBank konden zich de kosten van een tussenpersoon besparen, en hun beleggingen online allemaal zelf regelen. In 2007 nam BinckBank concurrent Alex over van Rabobank. BinckBank is actief in België, Frankrijk, Italië en Spanje.

Tegensputteren mag

Ondernemer Fentener van Vlissingen neemt het niemand kwalijk dat het bod op een handig moment is gedaan, maar vindt dat hij ook mag tegensputteren. ‘Met de overname van Alex waren er bij BinckBank wel wat hobbels, maar die zijn achter de rug. De solvabiliteit is briljant, het aantal transacties groeit en het productportfolio is uitgebreid.’

De topman en medeoprichter van Saxo Bank, Kim Fournais, zei eerder in deze krant met de aandeelhouders te gaan praten. ‘Uiteindelijk moeten zij ons bod accepteren. Ik ben ervan overtuigd dat ons bod erg goed is. Als iemand anders met een beter bod komt, dan heb ik daar geen controle over. Tegelijkertijd hoop ik dat de aandeelhouders begrijpen dat als er niemand met een beter bod komt, dat waarschijnlijk komt omdat het huidige bod al erg goed is.'