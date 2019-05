Fagron « Terug naar discussie overzicht

Published: 07:00 CEST 13-05-2019 /GlobeNewswire /Source: Fagron NV / : FAGR /ISIN: BE0003874915



Fagron NV: Fagron betreedt Mexicaanse markt met de overname van Cedrosa



Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 mei 2019, 07:00 CET



Fagron betreedt Mexicaanse markt met de overname van Cedrosa



Fagron kondigt vandaag aan dat het op 10 mei 2019 een overeenkomst heeft gesloten om Central de Drogas, S.A. de C.V. ('Cedrosa') over te nemen. Cedrosa is een toonaangevende leverancier van grondstoffen (Essentials) aan bereidingsapotheken en de farmaceutische industrie in Mexico. Met deze overname betreedt Fagron de aantrekkelijke (groeiende) Mexicaanse markt voor gepersonaliseerde medicatie en versterkt haar positie op het Latijns-Amerikaanse continent. Cedrosa is gevestigd in Naucalpan, een stad ten noordwesten van Mexico City, heeft 98 werknemers (in FTE) in dienst, en realiseerde in 2018 een omzet van Mex$ 480,0 miljoen (c. € 22,5 miljoen) en een EBITDA-marge van 14,5%.





De overname past uitstekend in de buy-and-build strategie van Fagron omdat het toegang geeft tot de interessante Mexicaanse markt voor gepersonaliseerde medicatie. Met de gunstige demografische ontwikkelingen, de snelgroeiende middenklasse en de focus op preventie en leefstijl, vertegenwoordigt de Mexicaanse markt een aanzienlijk groeipotentieel voor Fagron.



Rafael Padilla, CEO van Fagron, stelde: "De Mexicaanse markt voor gepersonaliseerde medicatie biedt een veelbelovende mogelijkheid voor Fagron om onze huidige positie in Latijns-Amerika uit te breiden. Hoewel Mexico dezelfde groeifactoren als Brazilië kent, staat de markt voor gepersonaliseerde medicatie in Mexico nog in de kinderschoenen en biedt deze veel groeipotentieel voor Fagron. We zijn erg enthousiast om de markt in Mexico verder te ontwikkelen, te innoveren en te laten groeien, in nauwe samenwerking met het ervaren team van Cedrosa. We kijken ernaar uit onze nieuwe collega's van Cedrosa te verwelkomen in de Fagron-familie."



De prijs voor de overname van Cedrosa bedraagt Mex$ 352,0 miljoen (c. € 16,5 miljoen) in contanten, met de mogelijkheid voor een EBITDA-gerelateerde earn-out van maximaal Mex$ 110,5 miljoen (c. € 5,2 miljoen) in contanten over een periode van twee jaar. De totale overnamesom van Cedrosa is gemaximeerd op Mex$ 462,5 miljoen (c. € 21,7 miljoen). De overname wordt gefinancierd uit de bestaande kredietfaciliteiten van Fagron.



De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 worden afgerond en is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.



