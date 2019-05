Stern « Terug naar discussie overzicht

Biobert als de deal goed wordt gekeurd door de grootaandeelhouders dan kan Bambicks gaan vissen naar hun argumentatie als ze tenminste aanwezig zijn en geen volmachten hebben afgegeven. Hun handelen zou onverklaarbaar zijn als ze geen duidelijke inschatting hebben van de potentie overblijvende onderdelen van Stern.



Deal brengt ruim E14 binnen en er is al E2 per aandeel aandeelnemingen. Gaat af aandeleninkoop/dividend. Zo uit de vuist E 16 is al vrij hard. Des poedels kern is echter: stel deal hoe is dan intrinsieke waarde, redelijk te verwachten winst bij hoeveel aandelen.



We zien wel en anyhow ik verwacht wel een paar Euro dividend. Van der Kwast moet je ook weer niet zetten op een overmatige hoeveelheid cash.



Eigenlijk ergens wel grappig dat zowel Teslin en NPM. De ene is de familie Van Beuningen en de ander de familie Fentenger van Vlissingen en beide familievoorgangers waren oprichters van een Steenkolenboerenbedrijf genaamd SHV.



Beuningenfamilie is nu al bijna weg in SHV dus zijn die familieverhoudingen wel goed gebleven. Lees het interessante zeer leesbare boek "Baron aan de Haven" van Harry van Wijningen voor verder inzicht in SHV.





Tja het gaat hier natuurlijk niet over SHV, maar Stern en daar zijn ze wel grootaandeelhouders van. Welnu bepaald geen types voor fooien aan medeaandeelhouders en zeker niet die SHV. Van Beuningen zit er echter in met Teslin en heeft meer het deelnemersbelang daarin in oog te houden.



Groet, Jonas