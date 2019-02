DGB Group « Terug naar discussie overzicht

Wie zijn wij?



De DGB Group is een IT gedreven organisatie welke een heldere visie naar de toekomst heeft en sterk is in managen en acquisitie van ondernemingen in duurzame systemen in de energie- en landbouw en dier-sectoren. DGB Group is de afkorting voor Dutch Green Business en vat hiermee de kerndoelen van de bedrijven in de Group samen. Ondernemingen in de DGB Group dienen zich autonoom te ontwikkelen en hebben een sterke groeiambitie.



Een van de eerste ondernemingen in de DGB group is jaren geleden ontstaan bij een ondernemer met een bedrijf in de dierhouderij. Deze was van mening dat hij de business (energiebeheer, certificering en IT) rond zijn bedrijven zelf beter kon organiseren. En dat heeft hij met succes gedaan.



De DGB group stelt bij over te nemen ondernemingen de voorwaarde dat ze een positieve bijdrage gaan leveren aan de belangen van de aandeelhouders. Daarbij is de DGB group sterk gefocust op het behalen van synergie voordelen tussen de ondernemingen door efficiëntere en effectievere beheersing van processen tussen bedrijven. Waarbij er steeds een focus is om groei te realiseren en het creëren en versterken van de verdiencapaciteiten van de ondernemingen.



De medewerkers in de ondernemingen in de DGB Group werken steeds samen vanuit de grondgedachte: “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.