Nationale Nederlanden « Terug naar discussie overzicht

'Winst verzekeraar NN Group loopt op'



NN Group

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft een hoger resultaat over het vierde kwartaal in de boeken gezet vergeleken met een jaar eerder. Dat verwachten analisten geraadpleegd door persbureau Bloomberg. Beleggers zullen verder alert zijn of het NN lukte om de kosten structureel te verlagen in het afgelopen jaar. De verzekeraar presenteert donderdag voorbeurs zijn kwartaal- en jaarcijfers.



De operationele winst uit voortgezette activiteiten dikte aan tot 359 miljoen euro, volgens de consensus van marktvorsers. Dit is een stijging van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De verzekeraar mikt om op de middellange termijn de operationele winst met minstens 5 procent op te krikken.



Onder de streep gaan analisten uit van een nettoverlies van 193 miljoen euro. Het negatieve kwartaalresultaat wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige last van 852 miljoen euro. NN voegt de eigen leven- en schadeverzekeringstakken met die van Delta Lloyd samen, met een afschrijving op de goodwill in het vierde kwartaal tot gevolg. Een jaar eerder resteerde er nog een nettowinst van 700 miljoen euro.



Kostenverlagingsplan in schijnwerpers



De kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese norm (Solvency II) zou volgens kenners uitkomen op 235 procent. Dat is een daling van 4 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal van 2018.



Het kostenverlagingsplan van NN zal verder in de schijnwerpers staan. De verzekeraar beloofde over heel 2018 de kosten met 175 miljoen euro te verlagen. Dit valt onder het bredere plan om tegen 2020 kostenvoordelen als gevolg van de overname van Delta Lloyd te realiseren en in andere vaste lasten te snijden.