Agfa-Gevaert « Terug naar discussie overzicht

Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal van 2019

in miljoen euro Q1 2019

(excl.

IFRS 16) Q1 2018

Herwerkt(excl.

IFRS 16) Evolutie



(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 538 549 -1,9% (-3,3%)

Brutowinst (*) 174 178 -2,0%

% van de omzet 32,4% 32,4%

Aangepaste EBITDA (*) 33 (**) 37 -11,6%

% van de omzet 6,1% 6,8%

Aangepaste EBIT(*) 19 (**) 24 -19,7%

% van de omzet 3,6% 4,4%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 15 20 -23,9%



(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: 43 miljoen euro / Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: 20 miljoen euro



Zonder de impact van de stopzetting van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van offset in de VS, zou de omzet van de Agfa-Gevaert Groep stabiel gebleven zijn. Het inkjet-gamma presteerde goed en het hardcopy-gamma van de divisie Radiology Solutions begon duidelijk de positieve invloed van de reorganisatie van de distributiekanalen in China te voelen. De divisie HealthCare IT presteerde zoals verwacht.



Vergeleken met het eerste kwartaal van 2018 bleef de brutowinstmarge van de Groep stabiel op 32,4% van de omzet ondanks de negatieve impact van de hoge aluminiumkosten.



De verkoop- en algemene beheerskosten stegen van 120 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018 tot 122 miljoen euro (22,7% van de omzet).



De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, of 6,8% van de omzet. Dat komt overeen met het eerste kwartaal van 2018.



Zonder het effect van IFRS 16, kwam de aangepaste EBITDA-marge uit op 6,1% van de omzet, tegenover 6,8% in het eerste kwartaal van 2018. De aangepaste EBIT bereikte 3,6% van de omzet.



De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten bleven nagenoeg stabiel op een kost van 4 miljoen euro.



De nettofinancieringskosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 11 miljoen euro.



De belastingkosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 8 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro in 2018. Ze omvatten enkele effecten van de afsplitsing van HealthCare IT.



Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 3 miljoen euro (inclusief IFRS 16).



Balans en kasstroom (inclusief IFRS 16)



Aan het eind van maart 2019 bedroegen de totale activa 2.472 miljoen euro (inclusief ‘recht op gebruik’ activa, in overeenstemming met de nieuwe boekhoudkundige norm i.v.m. leases: 115 miljoen euro aan het einde van maart 2019), tegenover 2.367 miljoen euro eind 2018.

Het werkkapitaal evolueerde van 653 miljoen euro (29% van de omzet) eind 2018 naar 647 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van maart 2019.

De netto financiële schuld bedroeg 255 miljoen euro (of 137 miljoen euro exclusief de IFRS 16-impact), tegenover 144 miljoen euro eind 2018.

De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 34 miljoen euro.



Offset Solutions – Q1 2019

in miljoen euro Q1 2019

(excl.

IFRS 16) Q1 2018

Herwerkt(excl.

IFRS 16) Evolutie



(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 199 215 -7,4% (-9,6%)

Aangepaste EBITDA (*) 1,2 (**) 11,9 -89,8%

% van de omzet 0,6% 5,5%

Aangepaste EBIT(*) (3,7) (**) 6,4 -158,3%

% van de omzet (1,9)% 3,0%



(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

(**) Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: 3,9 miljoen euro / Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: min 3,6 miljoen euro



Zonder de impact van de stopzetting van bepaalde offsetgerelateerde reseller-activiteiten in de VS, daalde de omzet van de divisie Offset Solutions met 2,6%.



Bovenop de portfolioreorganisatie werd de omzet beïnvloed door de sterke marktgedreven achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten, door de druk op de volumes voor het digitale computer-to-plate-productaanbod en door regionale mixeffecten. Gezien de belangrijke nieuwe stappen die in het eerste kwartaal genomen werden, wordt verwacht dat de positieve effecten van de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics in de loop van het jaar geleidelijk meer zichtbaar zullen worden.



Vooral door ongunstige product- en regionale mix-effecten en door hoge aluminiumkosten, daalde de brutowinstmarge van 27,4% van de omzet in het eerste kwartaal van 2018 tot 24,1%. Zonder de effecten van IFRS 16 bedroeg de aangepaste EBITDA 1,2 miljoen euro (0,6% van de omzet) tegenover 11,9 miljoen euro (5,5% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2018. De aangepaste EBIT kwam uit op min 3,7 miljoen euro (min 1,9% van de omzet), tegenover 6,4 miljoen euro (3,0% van de omzet).



Op 19 maart ontmoetten leidinggevenden van grote commerciële, verpakkings- en krantendrukkerijen uit heel Europa elkaar tijdens Agfa’s eerste Value Conference. Op dit exclusieve evenement legden experten uit hoe drukkerijen voordeel kunnen halen uit belangrijke industriegebonden en technologische innovaties. Veel aandacht ging naar Agfa’s ECO3-systemen, die de werking van drukkerijen ecologischer, kostenefficiënter en makkelijker te beheren en te onderhouden kunnen maken.



Acorn Web werd de eerste webdrukkerij in het VK die overschakelt op Agfa’s op de cloud gebaseerde Apogee-workflowsysteem. Nog in het VK vervolledigde de Newsquest Group de modernisering van zijn drukvoorbereiding met de installatie van 2 plaatbelichters en 2 clean-out units van Agfa in zijn vestiging in Southampton. Eerder werd er ook al Agfa-apparatuur geïnstalleerd in de vestigingen in Glasgow, Oxford en Weymouth.



Andere belangrijke contracten werden getekend met onder meer: Postnord Strålfors (Zweden); Nishikawa (Japan); Eastern Studios (Australië); Diário do Pará en Press Alternativa (beide in Brazilië); Litografia Magnograf en Corporativo Prografico (beide in Mexico).