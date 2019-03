Reed Elsevier « Terug naar discussie overzicht

Hogere resultaten voor RELX(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft over 2018 meer autonome omzet en een hoger operationeel resultaat geboekt dan in 2017 het geval was. Dit maakte de leverancier van informatie en data-analyse donderdag voorbeurs bekend met zijn jaarcijfers.De omzet steeg over de verslagperiode onderliggend met 4 procent naar 7.492 miljoen Britse pond. Het aangepaste operationele resultaat liep onderliggend met 6 procent op naar 2.346 Britse pond.RELX publiceert vandaag zijn resultaten voor het eerste alleen in Britse ponden.De sterkste onderliggende groei van het aangepaste operationeel resultaat tekende zich bij RELX in 2018 af bij de divisie Risk & Business Analytics, waar onderliggend een groei werd gerealiseerd van 8 procent op jaarbasis.De aangepaste winst per aandeel nam, gerekend tegen constante wisselkoersen, met 7 procent toe naar 0,847 pond. De gerapporteerde winst per aandeel bedroeg 0,719 pond. Dat was minder dan de 0,816 pond in 2017 als gevolg van lagere buitengewone belastingmeevallers.LeverageRELX kende aan het eind van 2018 een verhouding tussen de netto-schuld en het operationeel resultaat van 2,4.DividendRELX stelt voor 2018 een dividend voor van 0,421 Britse pond per aandeel RELX, 7 procent meer dan over 2017.AandeleninkoopHet bedrijf wil dit jaar ook voor 600 miljoen Britse pond aan eigen aandelen inkopen en heeft daar tot nog toe al 100 miljoen Britse pond van gerealiseerd.OutlookRELX stelde donderdag dat de trends van 2018 in zijn visie overeenkomen met de trends zoals deze zich tot nog toe aftekenden in 2019 en heeft er vertrouwen in dat de onderliggende omzet en het aangepaste, onderliggende resultaat dit jaar verder groeien. Dat geldt ook voor de aangepaste winst per aandeel tegen constante valuta.Het aandeel RELX sloot woensdag op een groen Damrak 0,5 procent hoger op 19,37 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.