MDxHealth « Terug naar discussie overzicht

Bolero:

Vroeger dan verwacht publiceerde MDxHealth deze morgen gedeeltelijk cijfers over het voorbije jaar en had daar een goede reden voor. De omzet stabiliseerde immers op 28,3 miljoen euro en doet daarmee slechter dan de voorspelde lagere groei dan in 2017 waar de groep in oktober nog rekening mee hield. Het venijn zat duidelijk in de staart, met tegenvallende cijfers over het vierde kwartaal voor ConfirmMDx. In een reactie kondigde de groep een plan aan om de operationele kosten met 10 miljoen euro te verminderen en stopt geplande uitgaven in de pijplijn ten belope van 5 miljoen euro voorlopig in de koelkast. De klemtoon wordt gelegd op ConfirmMDx en SelectMDx, terwijl plannen voor onder meer AssureMDx even worden uitgesteld. De tegenvaller in het vierde kwartaal voor ConfirmMDx zal volgens KBC Securities nog even nazinderen waarbij vooral de impact op de verminderde “cash collection” een bron van bezorgdheid is. ConfirmMDx tekent voor meer dan 90% van de productinkomsten. KBC Securities verlaagt op het nieuws het advies van “kopen” naar “houden” en brengt het koersdoel van 3,5 naar 1,30 euro.



Een adviesverlaging, en een koersdoelverlaging met meer dan 2 €, ook weer rijkelijk laat, gezien er van de koers geen 2€ af kan...