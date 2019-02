Accsys Technologies « Terug naar discussie overzicht

Op hoop van zegen

Het in 2003 opgerichte en in Londen gevestigde houtveredelingsbedrijf Accsys Technologies lijkt door het dal heen te zijn. Jarenlang was de aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming een dubbeltjesfonds. Afgelopen jaren schommelde de koers tussen de €0,70 en €1,10.

In 2017 tikte het fonds maximaal €0,91 aan. Maar sinds juli vorig jaar trekt de koers aan. Accsys sloot het jaar af op €1,24 en vrijdag noteerde het €1,29.

Jarenlang was Accsys niet meer dan een wrakke vissersschuit, de 'Op Hoop van Zegen' uit het gelijknamige toneelstuk van Herman Heijermans uit 1900. Maar inmiddels lijkt de werkelijkheid anders. Het bedrijf weet steeds betere resultaten te boeken en investeert volop. Over de eerste zes maanden van het op 31 maart 2019 aflopende boekjaar nam de omzet toe met 12% tot €31,6 mln en slonk het verlies (ebitda) van €4,9 mln tot €1,4 mln.

Voor heel 2018/19 wordt een omzetgroei verwacht van 50%. Binnen een paar jaar moet de jaaromzet €150 mln bedragen, aldus het bedrijf in november.



Intussen heeft Accsys de aandacht getrokken van ondernemende investeerders als de families Van Beuningen en Van Puijenbroek. Van Beuningen investeert met zijn beleggingsvehikel Teslin in technologiebedrijven TKH, Kendrion, Nedap en Neways. Van Puijenbroek was voormalig grootaandeelhouder van TMG (Telegraaf Media Groep) en is nu met haar vehikel VP Participaties aandeelhouder in het Belgische Mediahuis (NRC, De Limburger) en technologiebedrijf Batenburg. Teslin kwam in april 2017 bij Accsys aan boord, VP in juli 2018.

Accsys heeft een fabriek in Arnhem met circa 117 werknemers. Daar bewerkt het grenenhout - van plantages in Nieuw-Zeeland - in ovens met een soort keukenazijn tot een product met de eigenschappen van tropisch hardhout. Het product heet Accoya. Het is licht, bestand tegen schimmels en bacteriën en krimpt of rot niet. Er worden zelfs verkeersbruggen mee gebouwd, kozijnen, en installaties voor pretparken. Voordeel is dat het materiaal onderhoudsarm is.

Accsys investeert tientallen miljoenen. In Arnhem is een derde oven in gebruik genomen en is een vierde in voorbereiding. In het Britse Hull bouwt het samen met onder meer BP een fabriek voor bewerkte houtsnippers (Tricoya) om MDF-plaatwerk te maken. Die is medio dit jaar klaar. En er gingen miljoenen naar de aankoop van grond en gebouwen in Arnhem, die eerder geleased werden.

De schuit vaart scherp aan de wind. De nettoschuld (brutoschuld van €56 mln minus €22 mln aan kasgelden) is door de investeringen in de eerste helft van het boekjaar opgelopen van €3,8 mln tot €34,2 mln, met onder meer leningen van ABN Amro en ontwikkelaar en voormalig eigenaar van de grond Bruil. En dat bij een vooralsnog negatieve ebitda. Relatief gezien is de schuldenlast enorm. Op hoop van zegen.

Reageren? Bartjens@fd.nl