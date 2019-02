Air France - KLM « Terug naar discussie overzicht

Voor 2019 zien analisten flinke winstgroei.(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft ondanks een break-even resultaat in de laatste maanden van 2018 toch winst geboekt in heel het jaar. Dit blijkt dinsdagavond uit een analistenconsensus die de luchtvaartmaatschappij publiceerde.Volgens de analisten boekte Air France-KLM afgelopen kwartaal een omzet van 6.560 miljoen euro met een operationele winst van 86 miljoen euro. Het nettoresultaat wordt gemiddeld geschat op nul.In heel 2018 zou de luchtvaartmaatschappij daarmee zijn uitgekomen. Op een omzet van 26.540 miljoen euro met een operationele winst van 1.374 miljoen euro. Netto verdiende Air France-KLM volgens de analisten 618 miljoen euro.Een jaar eerder, in 2017, boekte Air France-KLM een omzet van 25.784 miljoen euro. Dit resulteerde in een operationeel verlies van 419 miljoen euro en een nettoverlies van 274 miljoen euro. Dit verlies schreef de maatschappij toe aan afspraken over de pensioenregelingen bij de Nederlandse tak, doordat KLM is overgestapt van een zogenoemde defined benefit naar een defined contribution regeling, waardoor er een papieren verlies restte. Het onderdeel KLM zag de winst van 500 miljoen euro omslaan naar een verlies van 700 miljoen euro.Volgens analisten van Morgan Stanley, UBS en Davy Research bevindt de luchtvaartmaatschappij zich in een lastig klimaat. Vooral brandstofkosten en wisselkoerseffecten zullen de luchtvaartsector dit jaar niet bepaald in de kaart spelen, zo is de verwachting van analisten.Het winstmomentum aan het einde van het winterseizoen zal volgens Davy evenwel een positieve impact hebben, niet alleen op de resultaten van Air France-KLM, maar ook die van andere luchtvaartmaatschappijen.Verder zal de aandacht bij de jaarcijfers uitgaan naar de ontwikkelingen in de top van de luchtvaartmaatschappij. Er is de laatste weken veel geschreven over de positie van topman Pieter Elbers van KLM. Onduidelijk is of hij wel of niet kan aanblijven. Het personeel van KLM staat in groten getale achter Elbers.OutlookVoor 2019 mikt de consensus op een omzet van 27.741 miljoen euro met een nettowinst van 729 miljoen euro.Analist Martin Crum van IEX Group voorziet geen flitsende jaarstart voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie, wijzend op de laatste vervoerscijfers van het bedrijf. Air France-KLM wist over januari meer passagiers te vervoeren, maar bleek te optimistisch met de prognoses, aldus Crum. "Het bedrijf heeft de capaciteit, zowel bij passagiers- als vrachtvervoer, sterker uitgebreid dan dat de vraag toenam."Ook de sombere geluiden uit de reisbranche spelen het bedrijf niet in de kaart, aldus Crum, die een negatief advies heeft op Air France-KLM.Update: om meer informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999