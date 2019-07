IMCD « Terug naar discussie overzicht

Update 01 maart 2019 dividend data IMCD:For the financial year 2018, a dividend of EUR 0.80 per share in cash will be proposed to the Annual General Meeting. Compared to 2017 this means an increase of EUR 0.18 per share or 29%. Approval at the Annual General Meeting would result in IMCD paying EUR 42 million or 32% of the net result 2018 adjusted for noncash amortisation charges, net of tax (2017: 30%).Ex dividenddatum: vrijdag 10 mei 2019Datum betaalbaarstelling: dinsdag 14 mei 2019Cash jaardividend 2018 : € 0,80Voor aanvullende info met outlook & taxatie WPA 2019:Voor complete & actuele dividendinfo 2019 voor alle NL fondsen: