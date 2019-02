KPN « Terug naar discussie overzicht

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn gematigd positief voor 2019. Dit blijkt uit de enquête van Actiam onder 90 experts.Gemiddeld rekenen de experts op een koersstijging van de AEX tot 502 punten.De Amsterdamse hoofdgraadmeter sloot 2018 af op 487,88 punten.Indien de experts gelijk krijgen, dan stijgt de AEX dit jaar met 2,9 procent."De meeste experts verwachten dat er in 2019 veel politieke onzekerheid, meer bewegelijkheid in de koersen, een continue lage rente en minder economische groei zal komen", aldus analist Corne van Zeijl, die bij Actiam verantwoordelijk is voor de enquête.Veel zal volgens Van Zeijl afhangen van de Brexit en de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China.Van Zeijl wees erop dat de koers/winstverhouding van de AEX flink is afgenomen. In 2018 daalde deze van 16,3 naar 11,7.Van de experts adviseert 65 procent om te beleggen in aandelen, omdat die naar verwachting het meest zullen opleven. Als tweede werd aanbevolen om 'cash' aan te houden en verder werden goud en onroerend goed genoemd. Obligaties zijn duidelijk uit de gratie bij de experts.Top & flopVoor 2019 zijn ASML en Galapagos de meest geliefde aandelen onder de experts. Ook KPN, ING en Aegon werden genoemd.Altice is het minst geliefde aandeel, gevolgd door ArcelorMittal. Ook RELX en Gemalto staan op het lijstje floppers voor 2019."Er mag overigens van uit worden gegaan dat zowel Altice als Gemalto tegen het einde van het jaar niet meer in de AEX index zitten", merkte Van Zeijl op.Actiam vroeg de experts ook naar hun favoriete aandelen voor januari. Dit zijn, net als voor het hele jaar, ASML en Galapagos. Deze maand is het volgens hen beter wegblijven bij Altice en Signify.De AEX zal vermoedelijk in de eerste maand van 2019 stijgen. Ruim 61 procent van de experts is optimistisch gestemd, tegenover 27 procent pessimistisch.Update: om juiste jaartal in kop te vermelden.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.