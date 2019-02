Beter Bed « Terug naar discussie overzicht

Beste wensen aan allen.

Vandaag een mooie stijging. Een goed begin is het halve werk. Hopen op een stevig herstel gedragen door betere cijfers. Dan komt het met de koers vast goed. Mijn koersdoel is 7 euro aan het eind van dit jaar. En als er dan in 2020 weer dividend mogelijk is dan is de huidige koers een hele mooie instapkoers.

Er is bij mijn weten geen optiehandel of derivatenhandel mogelijk in dit fonds, maar er is wel professionele shorthandel mogelijk maar die zijn er volgens mij nu vrijwel allemaal uit dus die handrem is er hopelijk af.

Maar het kan verkeren, dus als de cijfers tegenvallen dan...