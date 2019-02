ASML « Terug naar discussie overzicht

Zo, het overzicht hoe het nu precies is gegaan met de ontwikkeling van de portefeuille in 2018 is duidelijk. Heel veel uitschieters met veel verliezen en ook uitschieters naar de winstkant. Ik heb gehandeld in zo'n 30 fondsen en meer dan 70% is in een verlies geëindigd. Op de beurs toch wel zo'n 20% verloren ten opzichte van startdatum 1 januari 2019. Dat verlies wordt wel weer gedeeltelijk goedgemaakt door waardevermeerdering vastgoed. Toch goed om op meerdere paarden te wedden.



Als ik terug kijk naar de fondsen, die wel positief zijn geëindigd denk ik: "waarom ga ik in godsnaam in al die andere fondsen, die allemaal verlies hebben opgeleverd?". Ondanks vooral ook in laatste 3 maanden verliescijfers op volgende fondsen, zijn ze op jaarbasis flink positief geëindigd. (ABN-AMRO, ASML, DSM, Galapagos, NN, PostNL en SBM). Uiteraard zijn mede door de opties waarin ik handel de uitslagen erg groot, zowel naar boven als naar beneden. Heel gemakkelijk is het koersverlies op één dag 10.000 euro, maar ook een koerswinst van 10.000 euro komt voor. Kunst is er dan op tijd uit te stappen. Nou dat had ik in augustus volledig moeten doen. Vooral op calls ASML heb ik flinke verliezen genomen Moest ik achteraf nog blij mee zijn ook, gezien huidige koers.



Hoe nu verder in het nieuwe jaar? Ik denk dat ik opties veel minder ga gebruiken en mij voorlopig alleen maar richt op de bovengenoemde aandelen. Volledig terug naar ritjes proberen te maken en er dan snel weer uit. Doel: in ieder geval meer opbrengst op vermogen proberen maken om aanslag in box 3 voor forfaitaire rendement (schijf 2) van 4,45% à 30% = 1,34% daaruit te kunnen betalen. Wat een dievenbende eigenlijk die aanslag in box 3 voor de meeste spaarders, die 0,03% rente krijgen.





Tja, we moeten wat!