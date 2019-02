GrandVision « Terug naar discussie overzicht

GrandVision presteert onder verwachting(ABM FN-Dow Jones) GrandVision heeft de omzet in het vierde kwartaal en over heel 2018 minder sterk zien groeien dan verwacht. Dit bleek uit de voorlopige omzetcijfers van de uitbater van optiekketens dinsdag voorbeurs.De omzet steeg in 2018 met 7,9 procent, waar analisten van KBC Securities gemiddeld rekenden op een omzetgroei van 8,4 procent. Bij constante wisselkoersen was afgelopen jaar sprake van een omzetgroei van 10,3 procent.Kijkend naar het vierde kwartaal kwam de omzetgroei uit op 3,2 procent, waar analisten van ABN AMRO 3,4 procent hadden voorzien. De omzet bij constante wisselkoersen steeg in de laatste drie maanden van het jaar met 4,4 procent.Evenwel toonde GrandVision zich tevreden. "Ik ben blij aan te kunnen tonen dat 2018 het sterkste jaar qua omzetgroei was sinds 2015", aldus CEO Stephan Borchert. Hij benoemde onder meer de stappen die zijn gezet om de online omzet te laten groeien.In het vierde kwartaal kwam de autonome groei uit op 2,1 procent, terwijl dit in heel 2018 3,9 procent was. Deze groeivertraging was volgens GrandVision het gevolg van een hoger aantal winkels dat dicht moest en een lagere bijdrage van nieuwe winkels.In Frankrijk was sprake van de sterkste vergelijkbare groei, met name dankzij een sterke oktobermaand, maar tegen het eind van het jaar ondervond GrandVision wel wat last van de zogenoemde 'gele hesjes' protesten in het land. In Duitsland vertraagde de vergelijkbare omzetgroei in het vierde kwartaal, na een sterk derde kwartaal met sterke promotiecampagnes.Outlook aangescherptGrandVision gaf dinsdag aan dat de aangepaste EBITDA-groei in 2018 vermoedelijk uitkomt tussen de 5 en 7 procent, gerekend tegen constante wisselkoersen. Bij de resultaten over de eerste 9 maanden in oktober, gaf het bedrijf nog aan een groei te verwachten in de "hoge enkelcijferige" regionen.Het aandeel GrandVision sloot maandag 0,6 procent lager op 18,88 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.