Eurocommercial Properties « Terug naar discussie overzicht

In 2019 zullen we zien of het management van de diverse retail vastgoedfondsen de eerste bewijzen kunnen leveren van de houdbaarheid van hun businessmodel.



2018 is in ieder geval het jaar geweest waarin zo ongeveer elk argument wat je kon bedenken is uitgewisseld, zowel vóór als tegen de houdbaarheid van de waarde van het vastgoed, de dividenden en de koersen. Ik kan geen enkel argument meer verzinnen, het is nu dus tijd voor bewijs.



Ik houd in 2019 de posities aan die ik heb. Ik ga niets verkopen en ook niet meer bijkopen. We gaan het dus zien.