New Sources Energy « Terug naar discussie overzicht

Beursfonds New Sources Energy is weer zo goed als leeg



Aandeelhouder Henk Rienks is er niet gerust op. Verwatert zijn belang in New Sources Energy (NSE) zometeen, als voorschotten van de nieuwe grootaandeelhouder worden omgezet in aandelen? Commissaris Gerrit Jan Houweling: 'Of we dat terugbetalen of omzetten zien we dan wel.'



Er is nog veel onduidelijk over het verleden én de toekomst van NSE, maar er gaat in ieder geval weer wat gebeuren. Sinds het vertrek van de voor fraude opgepakte enig bestuurder Frans Wieringa had de vennootschap geen officiële vertegenwoordiger, en er was ook niemand die een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) bijeen kon roepen om een vervanger aan te stellen.



NSE zou gaan investeren in duurzame energie-projecten, zo luidde het plan in 2013. Allereerst: zonneparken in Duitsland. Maar dat er daadwerkelijk geïnvesteerd is, lijkt steeds onwaarschijnlijker. En het geld is weg.



Impasse doorbroken



De rechter doorbrak uiteindelijk de bestuurlijke impasse. Zo'n twintig aandeelhouders kwamen afgelopen donderdag bijeen op de bava in Noordwijk om te stemmen over twee cruciale voorstellen: de benoeming van bestuurders, en de overdracht van de Duitse activiteiten van NSE.



€600.000



De SBBE betaalde 6 ton voor 80% van de aandelen NSE. Beurswaarde: ruim €10 mln.



€0,26



Op 13 maart j.l. werd de handel in het aandeel NSE gestaakt op een koers van 26 cent.



Een speciale stichting neemt deze entiteit over, en moet uitzoeken of er enige waarde in zit. Eventuele opgedoken gelden zullen ten goede komen aan de aandeelhouders van NSE op de peildatum 18 juli, maar die kans acht Sjef Bartels, curator van Wieringa's holding, 'niet groot gezien de persoon van Frans Wieringa'.

Bekende namen



George Tóth, met zijn Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa (SBBE) de nieuwe grootaandeelhouder van NSE, hield zich, op de pauzemededeling dat de bitterballen op de gang stonden na, stil. Cor van der Maarel, woordvoerder van de SBBE, trad op als secretaris van de vergadering.



Als 'kwartiermaker' werd de wegens ziekte afwezige Ruud Huis in 't Veld benoemd. Deze volgens Houweling 'praktische ondernemer', die een uitgebreid zakelijk verleden met Tóth heeft, moet NSE gereedmaken voor de inbreng van nieuwe activiteiten.



Ook de namen van de twee aangestelde niet-uitvoerend bestuurders zullen volgers van miniatuur- en lege beursfondsen. Houweling en zijn medecommissaris André Mirck waren al eerder bij zulke bedrijven betrokken.



Lege beurshuls



Van der Maarel bezweert dat een zogenoemde 'reverse listing' nu niet aan de orde is – zolang het schip nog niet schoon is. Eerst moeten bijvoorbeeld nog de jaarrekeningen over 2014, 2015 en 2016 nog opgesteld worden.



En dan is NSE terug waar het in 2011 als voortzetting van Management Share begon: een lege huls die 'partijen die groen bezig zijn' de mogelijkheid biedt om via een achterdeurtje de beurs te betreden.