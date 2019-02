quote: hirshi schreef op 26 dec 2018 om 13:34:

De titel voor dit jaar was juist uitstekend.



Immers vele beurzen bereikten hun top. Dus hulde aan degene die de titel van een topjaar voor 2018 bedacht heeft.



De titel voor dit jaar was juist uitstekend.Immers vele beurzen bereikten hun top. Dus hulde aan degene die de titel van een topjaar voor 2018 bedacht heeft.

Hirshi,Met verbazing lees ik jouw posting. Wat een nonsens vind ik het dan weer om de titel van de draad van 2018 zo fantastisch te vinden. Die titel zat er namelijk 100 procent naast……….Toch nog eventjes terughalen hetgeen Ben verwachtte , precies 1 jaar geleden. Lees je even goed mee, Hirshi:29 december 2017:Wat gaat het komende jaar brengen?Alle signalen staan op groen, behalve de WAARDERING. Maar zoals vaker gezegd hier, een hoge waardering alleen is geen reden om uit te stappen. Koersen kunnen vanaf een hoog niveau vaak nog 50-100% stijgen.De volatiliteit is ongekend laag en 2017 was het eerste jaar ooit dat de S&P 500 elke maand van het jaar een positief rendement liet optekenen. Ook dit zijn tekenen aan de wand.Het zou dus goed kunnen dat 2018 of een topjaar gaat worden, of het jaar waarin de voorlopige top gezet gaat worden.Einde citaat. De psoting spreekt slechts over toppen, die uiteraard gezet zijn in zo'n desastreus beursjaar, maar.... er wordt in de daarvoor geposte en daarna geposte postings geen woord gemeld over een naderende semi-crash, over een berenjaar. Géén woord.Dat geeft niks, want zo hebben, precies 1 jaar geleden de meeste beleggers tegen de beurzen aangekeken.Maar Hirshi, waar jij nu uit afleidt dat het allemaal de moeite was? Voor mij waren het dus ook allemaal postings/ verwachtingen die totaal niet uitgekomen zijn in dit semi=crash jaar, in dit berenjaar.De weinige postings die voortdurend daartegen in gingen waren van Ed. Als ik iemand moet complimenteren over 2018, dan is het wel Ed. Lees ZIJN postings maar eens na in die draad over het " Topjaar 2018"Wat een ellendig klotejaar, wat een annulus horribilus.Peter