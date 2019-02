OCI « Terug naar discussie overzicht

Een verdere aangroei van de wereldbevolking drijft de gunstige langetermijnvooruitzichten voor de vraag naar meststoffen.?Hoe meer monden er gevoed moeten worden en hoe hoger de levensstandaard, hoe meer gewassen er geteeld moeten worden. Aangezien de oppervlakte aan vruchtbare landbouwgrond in de wereld beperkt is, kan enkel kunstmest voor een hogere productivi- teit zorgen. Het klimaat kan ook een handje helpen, of juist niet zoals de droogte in Europa van afgelopen zomer. Dat zette het verbruik van kunstmest in de regio onder druk. Niettemin komt de groei van de vraag naar kunstmest vooral uit groeimarkten zoals China, India en Brazilië. De periode van erg lage verkoopprijzen (2013-2016) ligt achter ons.?Er is nog geen sprake van euforie, maar we zien wel duidelijk een herstel van de prijzen.De onderlinge relatie tussen de diverse producenten lijkt te ontdooien. Bovendient ligt de expansieve periode (nieuwe fabrieken/mijnen) - mede door de gemiddeld lagere verkoopprijzen - achter ons.?De grootste spelers zorgden voor discipline en beperkten de productie.?Er komt nog wel capaciteit bij (o.a. bij de Canadese Bethunemijn van K+S), maar de productieproblemen bij Uralkali zorgen momenteel voor tekorten in de markt van potassium. Tegelijk blijft de vraag gunstig evolueren (+4% per jaar) door de economische groei en de stabilisatie van de prijzen voor landbouwgewassen. De handelsperikelen (Trump/China) en een goede oogst in de VS zorgden in het najaar wel opnieuw voor prijsdruk van sommige gewassen. Niettemin zien we de vraag naar kunstmest in 2019 opnieuw hoger uitkomen. Ook aan de aanbodzijde ziet het er op de lange termijn gunstiger uit. Vanaf 2020 verdwijnen geleidelijk de oude (dure) potassiummijnen uit de markt. Uiteraard kunnen de grotere producenten snel de productie opnieuw opdrijven. Het nieuwe ‘normaal’ zou voor potassium rond 350 USD per ton kunnen liggen in 2019. In de laatste maanden van 2018 was dat rond de 250 à 290 USD/ton.Een groot vraagteken voor de prijsevolutie van urea is of ‘China’ terug op gang komt (10 à 12 mln.?ton op de piek). De productie lag er voor een groot deel van 2018 stil, door de inperking van de luchtvervuiling in het Chinese binnenland. Er is veel geld nodig om die faciliteiten terug op te starten en de prijzen zijn (nog) niet van die aard om er snel aan te beginnen.In de markt van fosfaten kan er tijdelijke overcapaciteit zijn door toenemende export vanuit China. Dat kan de prijzen onder druk zetten.De meststoffensector is economisch gevoelig en mocht het tot een grote groeivertraging komen, dan zal dat ook gevolgen hebben voor de vraag naar kunstmest. Er is immers een grote correlatie tussen wat de economie doet en de landbouwer bestelt. Op middellange termijn stijgt de vraag door de combinatie van een beperkt landbouwareaal en de groeiende wereldbevolking (vraag naar voedsel). De producenten tonen meer discipline en de grote expansieprogramma’s (tot 2021 geen significante investeringen) liggen achter de rug. Hierdoor kan de rendabiliteit in de sector vanaf 2019 verbeteren (lees: hogere winsten). Niettemin zijn er ook risico’s (handelsoorlog met China, economische groei) die niet uit het oog mogen verloren worden. Een overzicht van de verschillende spelers en hun vooruitzichten.? CF Industries H 3De expansie was indrukwekkend de afgelopen jaren (investeringsbudget van liefst 3,8 mrd. USD). De Verenigde Staten waren altijd al overwegend een importmarkt voor stikstof, waardoor CF Industries sterk afhankelijjk is van de evolutie van de energiekosten (gas en steenkool).?Die prijzen moeten hoog liggen om te vermijden dat goedkopere (Chinese) productiesites heropstarten. De hogere grondstoffenkosten zijn evenwel een tweesnijdend mes, maar dankzij de kostenbesparingen en schaalvoordelen (door hogere capaciteit) puurt CF Industries er relatief meer competitief voordeel uit.Het aandeel is vrij duur.?We verkiezen in hetzelfde segment OCI.? K+S H 3Het parcours van K+S (Kali und Salz) loopt nogal hobbelig. De lage stand van de rivier de Werra (door droogte) maakt van 2018 een verloren jaar voor de Duitse potassiummijnen.?Bovendien loopt de opstart van de Canadese Bethunemijn (te lage kwaliteit) ook niet over rozen. Gevolg: in 2018 kan in tegenstelling tot de verwachtingen nog niet gewerkt worden aan schuldafbouw. In 2019 is dat wel een prioriteit. Toch heeft K+S nog aantrekkelijke punten. De winstgevende groep - die een pak onder de boekwaarde (21,9 EUR p.a.) noteert - zal profiteren van lagere productiekosten (Bethune) en de zoutafdeling doet zijn voordeel bij de huidige strenge winter in de VS.Zolang het schuldenprobleem niet duurzaam verbetert, trekken we ons advies - ondanks de value-elementen - voor deze meststoffen- en zoutleverancier niet op.? Mosaic H 3De overname van de meststoffenactiviteiten van Vale katapulteerde Mosaic naar de top en zorgde tegelijkertijd voor diversificatie. Mosaic puurt tegen eind 2019 circa 275 mln. USD synergievoordelen uit de overname. De ontwikkeling van speciale meststoffen (weinig beschikbaar op basis van fosfaten) en de verlaging van de kosten krijgen prioriteit. De ontginning en verwerking van fosfaten zit op de laagste productiekost in vijf jaar. De productiekost voor potassium daalde tot 80 USD/ton (van 130 USD).Mosaic is goedkoop, maar door het Chinese risico op toenemende export van fosfaten mogelijk wel terecht. Te behouden.? Nutrien K 3 ?De fusie van Agrium met Potash verloopt vlot: de kostenvoordelen zitten op schema.?De grootste potassiumproducent ter wereld beschikt over 6 van de grootste en goedkoopste mijnen en kan dus profiteren van de stijgende verkoopprijzen.?De focus van de groep ligt op Noord-en Zuid-Amerika, waar het in de bulkmarkten sterk staat en eveneens direct aan landbouwers kan leveren met de distributietak van Agrium.?Na de koersterugval wordt Nutrien opnieuw koopwaardig.? OCI K 3 ?De schulden zijn door de recente expansieprogramma’s hoog, maar de afbouw loopt volgens schema. OCI kan een sterke groei van de volumes laten zien en dat tegen lagere kosten. Voor het vierde kwartaal voorziet de groep een groeiversnelling, waardoor de EBITDA kan verdubbelen in 2018 en in 2019 nogmaals een derde hoger kan.OCI, genoteerd op Euronext Amsterdam, zit in de koopzone. Beperk wel de posities omwille van de (nog) hoge schulden.? Tessenderlo H+ 2Tessenderlo heeft het moeilijk in de tak biovalorisatie en door opstartproblemen van een Franse fabriek, maar de meststoffentak (Kerley) blijft een sterkhouder. Vanaf 2019 zullen twee splinternieuwe fabrieken van Kerley een gunstig effect ressorteren, alsook de elektriciteitscentrale bij T-Power.?Intussen blijft Tack met Picanol rond 30 EUR aandelen bijkopen, een technische bodem.Tessenderlo heeft het moeilijk, maar we verwachten beterschap.?De balans is stevig.?Een aankoop waard rond 30 EUR.Om de plantengroei te bevorderen zijn er drie essentiële meststoffen nodig, de zogenaamde NPK’s.Stikstof (N van nitrogen) kan de plant ook uit de atmosfeer halen, maar het is wenselijk dat de landbouwer dit extra aanbiedt. Ureum is de goedkopere variant van stikstof en moet in de bodem verwerkt worden vooraleer effectief te zijn. Vooral China en India gebruiken deze variant van stikstof.Fosfaat (P) stimuleert de groei van een plant en wordt vooral gewonnen uit mijnen (o.a. Noord-Afrika).Potassium (K) is de meest kwalitatieve meststofcomponent en kan de groei, de vorm, de kleur en zelfs de smaak bevorderen. Gewonnen uit mijnbouw.