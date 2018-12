geplaats door willempie3,in andere draad:

9 dec 2018 om 07:48

1



Er zijn heel veel mensen in de samenleving die niet geinteresseerd zijn in politiek. Voor de komende provinciale staten verkiezingen zal de opkomst misschien nog niet eens de 50 procent halen, terwijl je toch de 1e kamer kiest waar je het kabinet de meerderheid kunt ontnemen. Bij 2e Kamerverkiezingen komt 80 procent van de kiezers op. Mensen met hogere inkomens zijn over het algemeen meer geinteresseerd in de politiek en begrijpen in ieder geval dat die 10 minuten die het kost om te gaan stemmen hoe dan ook de moeite waard is.



Qua tijd kost het 5 of 10 Euro, dus als je daarmee een belastingverhoging kunt voorkomen door de VVD, CDA of D66 groot te maken en daar een paar honderd euro mee bespaart, dan moet je dat gewoon doen. PVV, PvdA en SP hebben vaak last van een lagere opkomst. Hier kun je ook de meeste gele hesjes vinden.



Mensen begrijpen vaak niet hoe hard ze eigenlijk genaaid worden door de belasting op belasting van de overheid. De belastingdienst begrijpt zichzelf nauwelijks nog, zo ingewikkeld is het. Maar de mensen zien wel dat ze steeds minder kunnen doen met hun inkomen en trekken dus een geel hesje aan om te demonstreren.



120 Euro zorgpremie per maand komen bij 2000 Euro netto salaris veel harder aan als bij 4000 Euro netto salaris.

In het eerste geval is het 6 procent belastingverhoging boven op je normale belastingpercentage, in het 2e geval is het maar 3 procent. Dit geld ook voor je energierekening, je autobrandstof, je gemeentebelasting, je waterschapsbelasting. Al deze lasten zijn dankzij de VVD de pan uitgestegen door privatisering. Vroeger werd dit veel meer betaald uit de inkomstenbelasting die ook nog progressiever was dan nu.



Zelfs een vlaktax is nog beter voor lagere inkomens (gele hesjes)



In 2012 kwamen de VVD-stemmers in opstand toen het VVD-PvdA kabinet de inkomensafhankelijke zorgpremie wilde invoeren. Ze moesten soms 400 Euro per maand gaan betalen.



Het kabinet heeft dit toen veranderd in de arbeidskorting en algemene heffingskorting reductie die een stuk moeilijker te ontdekken was door de kiezers. Zelfs de VVD-kiezers begrepen dat toen even niet en werden als gele hesjes gefopt door de regering.



Het belastingsysteem is zo ingewikkeld geworden omdat het als goocheldoos dient voor de overheid om geld weg te halen zonder dat de mensen precies begrijpen hoe dit gebeurt. Dat er zoveel ZZP-ers onstaan is een direkt gevolg van de torenhoge belastingen. De overheid probeert dit weer tegen te gaan door te eisen dat je meer opdrachtgevers moet hebben. Dit omdat ze meer binnenhalen bij iemand in loondienst.





Mijn verhaaltje begint nu behoorlijk langdradig te worden.

Veel mensen zijn het spoor misschien wel kwijt.





Een geel hesje aantrekken is makkelijker.....?