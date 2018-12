Een harde Brexit staat voor de deur. Volgende week 12 december gaat het lagerhuis 100% tegen stemmen en dan is harde Brexit een feit. Beurzen in Europa en de wereld zullen zwaar corrigeren met minimaal 10%.Beleggers gaan deze week in cash en niet beleggen in de Aex.Het zou toch dom zijn als je weet dat volgende week de beurs zwaar corrigeert om nu nog aandelen te kopen.Afbouwen en in cash is de beste optie nu.

