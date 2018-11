bpost « Terug naar discussie overzicht

Onverwacht kwam het niet, maar toch een meevallertje voor bpost-aandeelhouders deze morgen. Bij de start van het nieuwe jaar worden de postzegeltarieven gemiddeld met 4,6% opgetrokken, dat is iets meer dan verwacht en goed voor een mooie koerswinst (+2,7%) in de ochtendhandel.



Hogere tarieven



Vanaf 1 januari 2019 biedt bpost zowel een Prior- als een Non Prior-dienst aan voor binnenlandse post. Klanten kunnen kiezen tussen een Prior-zegel, goed voor levering de volgende dag, of een Non Prior-zegel voor levering binnen maximaal 3 werkdagen. De nieuwe tarieven zien er als volgt uit: Voor binnenlandse post verzonden binnen België: Niet-prior: 0,92 euro per 10 of 0,95 euro per stuk Prior: 0,97 euro per 10 of 1,00 euro per stuk. Een gestandaardiseerd artikel naar een adres binnen Europa:1,40 euro (> 5 zegels) en 1,46 euro (< 5 zegels). Buiten Europa bedraagt het internationale tarief 1,62 euro (> 5 zegels) en 1,68 euro (< 5 zegels).



Ruimte voor hogere EBITDA-verwachting



In februari van dit jaar verhoogde bpost zijn tarieven al en in oktober keurde de federale regering nieuwe overeenkomsten goed rond de universele dienstverlening in het kader van het beheerscontract met bpost. Het bedrijf kreeg toen groen licht om (opnieuw) een onderscheid te maken tussen prioritaire en niet-prioritaire brieven. Minder dan 12 maanden later past bpost dus zijn tarieven opnieuw aan om de aanhoudende daling van de brievenpostvolumes het hoofd te bieden. Het bedrijf geeft aan dat het briefvolume de voorbije vijf jaar met 20% is gedaald. Na de invoering van de nieuwe tarieven blijven die wel nog steeds onder het Europees gemiddelde. De gemiddelde tariefstijging voor alle binnenlandse postproducten bedraagt 4,6%. Dat is iets hoger dan de 3,7% prijs/mix-effecten die door KBC Securities werd verwacht. Met dat in het achterhoofd en als alle andere elementen gelijk blijven, ziet KBC Securities ruimte om de EBITDA-verwachting voor 2019 te verhogen van 534,7 miljoen euro tot 544,4 miljoen euro, hetzij een toename met 1,8%. De mening van KBC Securities Analist Ruben Devos is van mening dat de vooruitzichten van bpost afhangen van twee belangrijke factoren: Het vermogen van bpost om het alternatieve model voor postdistributie te laten doen slagen. Het vermogen om de voorspelde ommekeer in Radial te realiseren, aangezien het verwacht in 4 jaar tijd een REBITDA verhoging van 80 tot 100 miljoen dollar te realiseren. Ook de vooruitzichten voor het dividend zijn een belangrijke wissel op de toekomst. Op basis van de REBIT-prognoses stelt KBC Securities vast dat over een periode van 5 jaar een stabiel dividend kan worden gedekt door de resultaten. Onze analist is er trouwens vrij zeker van dat uitgestelde belastingen, verkoop van onroerend goed en dividenden van dochterondernemingen de resultaten zullen ondersteunen. De waardering voor de verwachtingen voor 2019 levert een dividendrendement van 12% op, 10% FCF rendement, en een koers-winstverhouding van 9x. Voldoende om het “Opbouwen”-advies te bevestigen met een koersdoel van 17,50 euro.