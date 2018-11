AMG « Terug naar discussie overzicht

Ik wil graag de spits afbijten:



1. Overwegen jullie soms om de vanadium-tak af te splitsen en te laten noteren in Amerika? AMG Vanadium is samen met Largo Resources de grootste genoteerde vanadium-producer, maar volgens ons komt de waarde van de vanadium-tak niet helemaal naar boven. AMG heeft een enorm sterke know-how op dit vlak & kan zich extra onderscheiden door een aparte listing te hebben. Dit kan ook meer interesse wekken uit de USA.

De mooie opbrengst van deze notering zou kunnen gebruikt worden om Ohio 2 en andere mooie projecten te financieren.



2. Kunnen jullie wat meer info geven over de deal voor vanadium-afname in 2019-2020? Is dit een contract dat volledig de spotprices (in de USA?) volgt? Heeft het een bodemprijs?



3. Wat kunnen we verwachten omtrent de criterion joint-venture? Zal AMG Vanadium hierbij grote investeringen doen in de nabije toekomst? Wanneer komen we hier meer over te weten?



4. Wat verwachten jullie van de lithium spodumene prijzen in de toekomst? Het ziet er naar uit dat op lange termijn (na 2020) het aanbod de vraag niet meer zal kunnen volgenn, onder andere doordat vele uitbreidingsplannen worden geschrapt (bv. Albemarle). Verwachten jullie dat de huidige prijzen kunnen standhouden (of zelfs kunnen stijgen?)