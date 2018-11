Ik moet even denken of ik je verzoek goed begrijp hahaha... wat ik wel kan doen de uitkomsten van mijn eigen bedachte algoritme geven, helpt dat ook? nio 7092 tripadvisor 6011 amazon 4988 netflix 1720 wirecard 1428 booing 833 adobe 476 square 365 apple 357 nvidea 222 tesla 209 texas instruments 201 intel 200 mastercard 200 cisco 185 ferrari 171 salesforce 163 amgen 142 ebay 138 visa 131 asml 125 twitter 116 fiat 111 under armour 74 phillips 66 - 66 (toevallig haha) 21 fox 56 mc donalds 56 activistion 55 procter & gamble 55 boeing 55 infineon 51 yum 41 hasbro 41 caterpillar 37 waltdisney 35 waltmart 35 gm 33 ups 13 en die nog in de tool gaan zijn ralph lauren adyen store capital pepsi co paypal oracle bitcoin loreal repsol aalberts en verder heb ik niets op de radar momenteel. maar zoals gezegd het zijn gewoon wat weegfactoren en zaken die ik zelf interessant vind om naar te kijken bij elkaar gemixed... dus betrek het nergens op enzo.. hahaha het is maar een persoonlijke visie zegmaar... oh en er staan er nog een aantal niet bij zie ik nu hmmm post ik misschien later dan nog. als ik naar de som van alle variabelen kijk zijn NIO en Texas Instruments trouwens de 2 top aandelen.

