TomTom « Terug naar discussie overzicht

vCalker schreef op 19 apr 2018 om 16:34:

Harrysnel kwam gisteren mijns inziens met een belangrijke link tussen partijen die om TomTom heen hangen, met name Fidelity. Met dat artikel (zie link 1) als beginpunt ben ik op zoek gegaan naar andere verbanden. Ik heb nog steeds moeite met het hoge speculatieve gehalte, maar ik ben sinds het Ten Cate verhaal (link 2) wel wakker geschud.Harrysnel schreef gisteren al over verbanden tussen Arrowstreet en Fidelity. De CEO van Arrowstreet is een voormalig werknemer van Fidelity (link 3). Het is niet ondenkbaar dat Arrowstreet de aandelen van Fidelity heeft geleend om zo de koers in bedwang te houden. Fidelity heeft Goddijn in het verleden immers geholpen met de overname van Tele Atlas. Met Fidelity als centrale partij, ben ik verder gaan zoeken.Allereerst zitten Fidelity en Rinkelberg (Goddijn) samen in Spotify, maar daarnaast toont de investeringsronde waaraan Rinkelberg mee heeft gedaan nog een paar opvallende namen (zie link 4). Namelijk: “D.E. Shaw & CO” en “Discovery Capital”. Allebei actieve shorters in TomTom. Tevens is de co-chairman van “Two Sigma Investments” (tevens actieve shorter in TT) de voormalig managing director van D.E. Shaw & Co. (zie link 5). Oke, wij hebben dus vier shorters die een verbinding tonen met Spotify en Rinkelberg: Arrowstreet (via Fidelity), D.E. Shaw & Co, Discovery Capital en Two Sigma Investments (via Shaw). Saillant detail, Rinkelberg is sinds 2015 investeerder in Spotify, vanaf 2016 begeeft de koers zich in een bijzondere bandbreedte. Hier en daar een uitschieter, uiteraard.In het bestand van de AFM (link 6, omdat ik die hier niet kan uploaden) heb ik een tijd geleden de koersen van TomTom en de AEX naast de shortmeldingen gezet. Tevens heb ik bijzondere gebeurtenissen genoteerd. Ik was in die tijd op zoek naar bijzondere op- of afbouw van shorts. Ik keek vooral naar wanneer de timing precies goed was, dus opbouw short voorafgaand aan slecht nieuws van TomTom. Dat kan je zien vanaf Y2 in het Excel bestand. Mocht de koers in bedwang gehouden worden, dan is het logischer dat ze juist contrair handelen. Dus opbouw shorts voorafgaand aan goed nieuws (stijging minder heftig). Zo heb ik er toen niet naar gekeken. Wellicht dat jullie daar nu ook naar kunnen kijken. Opvallend is in ieder geval de bewegingen rondom de deal met Volvo. Door velen werden die dagen ervaren als opmerkelijk koersverloop. Je ziet dat in de dagen na het persbericht drie van vier shorters (die ik hierboven heb benoemd) actief waren. Zegt dat iets? Niet zozeer, maar misschien dat wij het in breder perspectief kunnen plaatsen. Kunnen jullie ook even naar rij 202 kijken. Marshall Wace en Haitong hebben ook een bijzondere timing.Over Marshall Wace gesproken. KKR is aandeelhouder van Marshall Wace (link 7), daarnaast is Marshall Wace aandeelhouder van Haitong (link 8). Haitong heeft mijns inziens een uiterst dubieuze rol gespeeld met haar koersdoel van 5,10 in 2016. Ik schreef daar toen het volgende over:Bijzonder, maar op zich prima. Ik zou als bedrijf ook gebruik maken van analisten om mijn Short succesvoller te laten zijn. Zeker als je ook nog aandeelhouder bent van het bedrijf die advies geeft. Het is alleen wel zo dat door het advies (ook al was het tijdelijk en is er niet echt op gereageerd) er weer de nadruk werd gelegd op Consumer (bewust?). Maar nu komt het: KKR heeft ook banden met Fidelity (zie link 9). Fidelity heeft inmiddels een belang opgebouwd van +3% en begeeft zich als oude vriend van Goddijn bijzonder veel rondom ietwat dubieuze bedrijven.Concluderend, het is natuurlijk speculatief, maar het is mijns inziens uiterst dubieus dat Fidelity connecties heeft via zowel KKR (Marshall Wace en Haitong) als via Spotify. Het lijntje via Spotify, Rinkelberg en de vier shorters vind ik een logische wanneer Goddijn en vrienden het van de beurs willen halen. Wil hij dat niet, dan kan hij mooi van de mogelijkheid gebruik maken om tijdens een AVA van Spotify deze bedrijven even over de gigantische potentie van TomTom te vertellen. Een kleine moeite, zou je zeggen. Er zullen ongetwijfeld een aantal bedrijven helemaal geen link hebben, maar hopelijk kunnen wij vanaf hier verder naar verbanden zoeken.Link 1: www.trouw.nl/home/tomtom-koploper-op-... Link 2: fd.nl/beurs/1246909/tencate-voor-niets Link 3: www.bloomberg.com/research/stocks/pri... ,%20Limited%20PartnershipLink 4: www.crunchbase.com/funding_round/spot... Link 5: www.twosigma.com/about Link 6: henkvancalker.nl/2018/04/19/register-... Link 7: www.wsj.com/articles/kkr-to-buy-stake... Link 8: www.shine.cn/archive/business/finance... Link 9: www.thestreet.com/story/10510474/1/fi...