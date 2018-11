quote:

Update: Themis Bioscience naar de Amsterdamse beursRedactie De Aandeelhouder - maandag, 29 oktober 2018Emissie moet tenminste 35 miljoen euro opleveren.Themis Bioscience wil een beursnotering in Amsterdam. Dit maakte de Oostenrijkse biofarmaceut maandag bekend.Themis richt zich op immunomodulerende behandelingen voor infectieziekten en kanker en rondde recent een Fase 2 studie af met Chikungunya.Het aandeel moet op 9 november verhandelbaar worden op Euronext Amsterdam. En volgens CEO Erich Tauber zou er na een notering op het Damrak in de toekomst ook de stap kunnen worden gemaakt naar de Amerikaanse Nasdaq.Volgens de topman viel de keuze nu op Euronext vanwege een aantal goede voorbeelden van biotechbedrijven uit het verleden die het beursplatform gebruikten om geld op te halen. Volgens Tauber is er "veel interesse voor biotech in de Benelux".Hoewel de marktomstandigheden wellicht niet ideaal zijn, verschillende IPO's werden reeds uitgesteld, meent Tauber toch dat het moment goed is, nu een Fase 2 studie is afgerond.Er worden ruim 3,6 miljoen gewone aandelen uitgegeven. Inclusief een overtoewijzing kan het aantal aandelen met 15 procent oplopen tot krap 4,2 miljoen aandelen.De aandelen worden aangeboden aan Nederlandse particuliere beleggers, maar ook aan institutionele beleggers via een private plaatsing in de Verenigde Staten.Enkele bestaande aandeelhouders bieden hun stukken aan met een waarde van 8,6 miljoen euro. Bovendien wil Omnes Capital zijn leningen aan Themis ter waarde van 1,4 miljoen euro omzetten in aandelen.Themis mikt op een bandbreedte van 9,70 tot 11,60 euro per aandeel, hetgeen een waardering zou vertegenwoordigen van 85,4 miljoen tot 102,1 miljoen euro. Aan de onderkant van de bandbreedte zal de omvang van de beursgang vermoedelijk 35,0 miljoen euro zijn, exclusief overtoewijzing. Aan de bovenkant en inclusief overtoewijzing circa 55,3 miljoen euro. Dit impliceert een marktkapitalisatie van 120,4 miljoen tot 157,5 miljoen euro.Themis wil de opbrengsten van de beursgang gebruiken voor de Fase 3 studie met Chikungunya, een infectieziekte die wordt veroorzaakt door muggen. Sterfte als gevolg van een infectie worden bij Chikungunya relatief weinig gezien, aldus het RIVM.Volgens Tauber is 35 miljoen euro voldoende om de Fase 3 te kunnen bekostigen. Mocht er meer worden opgehaald dan zal Themis dit gebruiken voor andere behandelingen waaraan het werkt of in een later stadium om de commercialisering van Chikungunya te bekostigen.Themis werkt aan nog zeven behandelingen, die met uitzondering van een middel tegen Zika, allemaal nog in de pre-klinische fase zitten. Met Zika wordt momenteel een Fase 1 studie uitgevoerd, die over ongeveer een jaar afgerond wordt. Deze studie is al volledig gefinancierd met behulp van de Europese Commissie, aldus Tauber.De CEO wil vlot starten met het maken van Chikungunya zodat dit gebruikt kan worden in de Fase 3 studie. De uitkomsten van het onderzoek verwacht Tauber in 2021, evenals een goedkeuring door de toezichthouder FDA, waarna begin 2022 de eerste omzet gegenereerd zou kunnen worden.De marktwaarde voor Chikungunya wordt door Themis in 2035 geschat op 500 miljoen dollar per jaar. En hoewel er meerdere concurrenten werken aan een vergelijkbare behandeling, meent Tauber dat Themis flink voorligt.Twee concurrenten zitten momenteel in een Fase 1 studie en één is inmiddels bezig met een Fase 2 studie."Het is erg waarschijnlijk dat wij de eerste zullen zijn", zei Tauber tegen ABM Financial News.Of Themis de commercialisering van Chikungunya zelfstandig zal doen, of dat er een partner wordt gezocht, dat is volgens de CEO iets om komend jaar over na te denken.Als gekozen wordt voor een zelfstandig scenario dan is zeker dat er opnieuw geld zal moeten worden opgehaald.