De beurzen herinneren mij aan de periode van 1987 met als resultaat Black Monday 1987. De grote euforie van beleggers is omgeslagen in bezinning en nu de VS dinsdag VS verkiezingen zijn kunnen de democraten de baas worden in beiden huizen met als gevolg een beurskrach in de VS. Al Trump zijn plannem kunnen teniet gedaan worden. De beurzen zullen dan eindelijk de grootste beurskrach in de geschiedenis realiseren. Ik ben geen pestimist maar een realist. Veel jonge beleggers weten nog niet wat een echte beurskrach is nu gaan jullie het meemaken als de democraten winnen. Als de andere financiële bubbels ook gaan knappen kan de Aex met 80% ineen storten in een hele korte periode. De op aansluitende recessie kan tientallen jaren gaan duren waardoor 60 plussers hun geld liever cashen dan het risico nemen in armoede te leven na de grote aanstaande crash.

