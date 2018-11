Vanavond ging het weer om die asielkinderen en het onder links weer oprekken van dat kinderpardon.



Vreemd is dat er werd gesproken van een meerderheid terwijl die dus niet eens 50% was. Ook was er geen aandacht voor het gedrag van de ouders van die kinderen met onder meer eindeloos rekken van procedures met allerlei veelal smoesjes.



En daar komt bij: ik krijg die enquête altijd toegestuurd en vul die dan meestal wel in. Ze weten daaruit ook dat ik in de hoek van het Forum voor Democratie zit.



En wat gebeurt er net dit keer? Die hele opiniepeiling werd mij niet voorgelegd.



Is dat toevallig een technisch foutje of toch volksverlakkerij?





Groet, Jonas



PS Ik vermoed een nieuw initiatief van de bekende asiel doordram lobby. Let maar op nu DWDD en Pauw, Max, de Volkskrant, Trouw er achteraan.



Valt me ook op dat de onderwerpkeuze en vraagstelling nogal richting links zijn.

De vraag of ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen werd niet eens naar voren gebracht in de uitzending. Zou aardig zijn als ze de deelnemers eens de vraag voorleggen of het uitzendingsbeleid niet te soft is.