Ordina Beheer « Terug naar discussie overzicht

Persbericht 01-11-2018



Resultaten derde kwartaal 2-18 Ordina N.V.



Omzet stijgt; aantal eigen medewerkers neemt toe



Hoofdpunten Q3 2018

> Nettoresultaat stijgt naar EUR 0,8 miljoen (Q3 2017: EUR 0,6 miljoen);

> EBITDA EUR 2,7 miljoen, gelijk aan Q3 2017;

> EBITDA marge stabiel met 3,2% (Q3 2017: 3,3%);

> Omzet stijgt 6,5% naar EUR 86,5 miljoen (Q3 2017: EUR 81,2 miljoen);

>> Omzet Nederland stijgt 1,4% naar EUR 61,4 miljoen (Q3 2017: EUR 60,6 miljoen);

>> Omzet België/Luxemburg stijgt 21,4% naar EUR 25,1 miljoen (Q3 2017: EUR 20,6 miljoen);

> Netto groei aantal eigen medewerkers in zowel Nederland als België/Luxemburg;

> Medewerkersbetrokkenheidscore stijgt naar 7,1 (2017: 6,8).



Hoofdpunten YTD 2018

> Nettoresultaat stijgt naar EUR 5,8 miljoen (YTD 2017: EUR 1,6 miljoen);

> EBITDA stijgt naar EUR 12,9 miljoen (YTD 2017: EUR 9,6 miljoen);

> EBITDA marge stijgt naar 4,9% (YTD 2017: 3,8%);

> Omzet stijgt 5,2% naar EUR 265,3 miljoen (YTD 2017: EUR 252,2 miljoen);

>> Omzet Nederland stijgt 2,1% naar EUR 189,7 miljoen (YTD 2017: EUR 185,9 miljoen);

>> Omzet België/Luxemburg stijgt 14,0% naar EUR 75,6 miljoen (YTD 2017: EUR 66,3 miljoen);

> Nettoschuldpositie (ultimo Q3 2017: EUR 2,5 miljoen) verbetert naar een netto cashpositie van EUR 1,9 miljoen;

> Digitale transformatie centraal op Ordina Innovatiedagen.





Jo Maes, CEO Ordina, over de resultaten:



“Ook in het derde kwartaal zijn omzet en nettoresultaat gestegen. In Nederland nam de omzet met name in de over-heidsmarkt sterk toe. De Digitale Agenda van de overheid vertaalt zich meer en meer in concrete activiteiten, als lokale speler is Ordina een logische partner bij de uitvoering daarvan. In België/Luxemburg is sprake van een dubbelcijferige omzetgroei. Ordina België/Luxemburg boekt goede voortgang in de financiële dienstverlening en groeit gestaag door in de industriemarkt. In de zorg werpen de inspanningen in de farmaceutische sector duidelijk vruchten af.

Het aantal eigen medewerkers is in het derde kwartaal voor het eerst in geruime tijd gestegen. Dat is zonder meer goed nieuws. In de huidige markt, waarin de vraag naar IT-dienstverlening groot is, is een toename van het aantal eigen me-dewerkers van groot belang. In de afgelopen kwartalen bleef het aantal medewerkers min of meer gelijk, in het derde kwartaal zagen we een groei met 30 directe medewerkers. Ordina zet onverkort in op het behoud en de werving.

In onze vestigingen in Nieuwegein en Mechelen vonden onlangs de succesvolle Ordina Innovatiedagen plaats met als thema ‘Verbinden en Versnellen’. In twee dagen werden in totaal 800 klanten en medewerkers aan de hand van praktijk-voorbeelden en presentaties meegenomen in de wereld van digitale transformatie. Met onze business propositie Intelli-gente datagedreven organisaties helpen wij onze klanten data slim en verantwoord in te zetten. Recent is één van deze dataprojecten, waarin Ordina, SAP en telecommunicatiebedrijf Proximus nauw samenwerkten, in de prijzen gevallen in België. Dankzij een Internet of Things-oplossing weet Proximus op ieder moment waar de vele kabelhaspels zijn die het bedrijf in gebruik heeft. Het resultaat is een aanzienlijke besparing dankzij minder verlies en schade en een efficiëntere inzet.”