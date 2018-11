AMG « Terug naar discussie overzicht

Dag beste Iex'ers,



November wordt ongetwijfeld fundamenteel gezien een mooie maand voor AMG.

Geweldige cijfers, ik verwacht namelijk een ebitda-stijging van 98% (!) QoQ. Dit kan toch niet onopgemerkt blijven?!

Hopelijk ook mooi nieuws tijdens de conference call: meer info over het vanadiumcontract, vrij zeker info over lithium fase 2 en 3 en hopelijk ook nog info over de Criterion deal.

Een mooi moment om in dit aandeel belegd te zijn. Indien het sentiment omkeert, geloof ik dat we op korte termijn nog een year high kunnen neerzetten.



Waardering AMG.

Hoe het er momenteel voorstaat, staat AMG gewaardeerd aan een P/E van 9 in 2019! Een stuk lager dan de waardering van de aex dus (12 a 13)

Voor een sterk groeibedrijf is dit een enorme onderwaardering. Mijn koersdoel is dan ook $78,8 of €68 in 2019. Gebaseerd op de gemiddelde sector-waardering.



Dividend AMG

Op basis van de nieuwe dividendpolitiek van AMG en de lage waardering, wordt het bedrijf ook een stevige dividendbetaler!:

Obv mijn verwachtingen:

Netto-winst 2019: $160mil. Dividend: $32-64mil. Div rendement= 2,6%-5-2%

Netto-winst 2020: $240mil. Dividend: $48-96mil. Div rendement= 4-8%

...

Ideaal evenwicht tussen cash gebruiken voor expansie en beloning voor aandeelhouders vind ik.

Super!



Potentiële koerstriggers november 2018.

01/11: zeer belangrijke cijfers. Mooie winstgroei, maar vooral ook belangrijke info tijdens de conference call. De IR-verantwoordelijke gaf persoonlijk via mail al aan dat er info komt over lithium fase 2 en 3. Ook zal het interessant worden om meer info te krijgen over het vanadiumcontract. Wanneer hier meer duidelijkheid over komt, zal de waardering van AMG de hoogte ingaan. Hogere koersdoelen zijn zeker ook niet uitgesloten.

06/11: HSBC Global Investment Forum

20/11: ABN Annual meeting for shareholdersRO Benelux Equities Conference

Deze conferences zijn zeker niet te onderschatten. Eerder dit jaar had dit ook een enorme invloed op de koers, die ging toen dagen aan een stuk omhoog na de conferences.



Zo, het ziet er weer allemaal zeer rooskleurig uit. Ik ben enorm benieuwd naar de conference call overmorgen & ook die van Arcelormittal die het sentiment serieus kan beïnvloeden.





Succes allemaal. Greetz!