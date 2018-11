Pharming « Terug naar discussie overzicht

Mijn opmerking en vragen:



Allereerst mijn complimenten voor u en alle medewerkers voor de uitstekende 3e kwartaalcijfers. Daar kan de LT belegger in Pharming moed uit putten!



In het verleden heeft u ooit een koersdoel van 25 cent afgegeven in een bericht (interview). Dit was kort voor de Reverse Split in 5 maart 2013. Omgerekend zou dat koersdoel nu 2,50 euro zijn.

De koers is nooit richting dat getal geweest. Waarop baseerde u dat koersdoel toen? Zou u nu durven om een koersdoel te noemen?



Al een tijdje geleden heeft u beloofd aandeelhouderswaarde te creëren. Tot op heden is dat, in mijn ogen niet zo best gelukt. Wanneer voorziet u (fors) hogere koersen, en op wat voor termijn moeten wij dan denken?



Enige tijd geleden vertelde u tegen de aandeelhouders de aandelen niet onder de 1,20 euro te verkopen.

We hebben momenteel een dramatisch slechte koersontwikkeling achter de rug (niet de schuld van u of Pharming zelf). Wat was uw gedachte toen u deze uitspraak deed? Staat u daar nog achter?