Heeft iemand toevallig ervaringen met het opnemen van geld vanaf een Pepperstone rekening? Ik was op zich tevreden over mijn account, tot ik wat geld wilde opnemen en de support echt dramatisch blijkt te zijn. Maand geleden heb ik de uitbetaling aangevraagd, en nog steeds niet binnen. De meeste supportvragen worden niet of maar half beantwoord. Support heeft geen toegang tot accountgegevens, dus moet telkens weer doorgespeeld worden naar een ander team en weer afwachten. Uiteindelijk krijg ik een kort mailtje met een soort betaalbewijs van hun kant. Al mijn gegevens hierop kloppen, maar geld is dus nooit aangekomen. Nu kwamen ze met het verhaal dat het geld bij mijn bank vast staat, en ik met hun betaalbewijs naar mijn bank met ter verificatie, en het geld dan gestort zal worden. Vond het nogal een vreemd verhaal (lijkt wel een scam), maar toch even bij de bank gecontroleerd, en zij gaven ook aan dat ze betalingen helemaal niet hoeven te verifiëren. Als het geld juist is overgemaakt, moet het op mijn rekening staan, als dat niet het geval is, zou het nog nog bij Pepperstone moeten zijn. Nu zit ik in de situatie waarin Pepperstone aangeeft de uitbetaling te hebben voldaan, maar niet is ontvangen. Mijn bank kan er verder ook niets mee. Er staat nog een ticket open bij Pepperstone waarin ze aangeven de ticket verder te onderzoeken, maar wat/wanneer ze nu precies gaan doen, weten ze zelf ook niet. Iemand ook ervaringen met Pepperstone?

