De afgelopen twee wedstrijden die het nederlands elftal speelden dacht dat het ging om een afrikaanse

ploeg die op het veld stond... Ook de Belgen waren meer afrikaans/buitenlander dat echt Belgen.. Ja je kunt wel zeggen dat is discriminatie of zelfs rassisme Maar als je als nationale ploeg bezig bent met een buitenlands gemaakte inwoner,,van een land dan laat meespelen,dan vraag ik mij af wat betekend nog dat landen tegen elkaar strijden om landseer...dus voor,,,,,, HUN vaderland!!!,,,,

als je dit wil bereiken met mensen van vreemde nationaliteiten om resultaten te behalen.... Het lijkt er dus op dat de echte Nederlander Belg Fransman of zelfs Duitser niet in staat zijn om overwinningen te behalen zonder aanvulling van andere nationaliteiten die ze even tot Duitser Nederlander Belg of Fransman hebben getorpedeert.....

Duitsland als voorbeeld,,, heeft altijd voetbal finales bereikt met rasechte Duitsers en ook die generaties lang in Duitsland wonen..... Maar sinds het multi Culti beleid van frau Merkel niet meer in staat zijn om te winnen en zich waarschijnlijk niet meer plaatsen voor deelname aan grote toernooien... Is dat de schuld van die buitenlanders dan!? ,,,NEEN,,,,, Het is de schuld van de politiek die zich bemoeit met beslissingen die niets met politiek te doen hebben..... maar wel vereist worden...