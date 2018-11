Auplata « Terug naar discussie overzicht

Auplata nieuws



AUPLATA: structurele verzoening tussen BGPP en Auplata om een ??toonaangevende junior polymere mineraal en edele metalen te creëren

ACTUSNEWS • 15/10/2018 om 18:00 uur

Verzoening in de vorm van inbreng in geld en inbreng in natura, resulterend in een wijziging in de zeggenschap over Auplata ten gunste van Brexia International







De aandeelhouders van AUPLATA (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) zullen worden verzameld in Buitengewone Algemene Vergadering 19 november 2018, in het bijzonder voor de inbreng in natura van alle aandelen in de vennootschap Brexia Gold Plata Peru goed te keuren (hierna " BGPP ") aan Auplata door Brexia International en twee andere minderheidsaandeelhouders van BGPP.



Aandeelhouders zal ook gevraagd worden om een ??cash kapitaalverhoging voorbehouden aan de PPMO onderneming ten bedrage van nominaal € 10,5 miljoen zonder uitgiftepremie en twee BSA verhogingen bestemd voor de aandeelhouders beslissen PPMO de exacte voorwaarden zijn hieronder vermeld.

Deze operatie moet ons in staat stellen zeer snel tot de productie van Auplata te leiden. Deze combinatie van productiemiddelen met grote exploratieportfolio's is vrij uniek in de wereld van 'junior mining', het is een doorslaggevende troef. Op de lange termijn zijn wij van mening dat de geconsolideerde groep zal profiteren van aanzienlijke synergieën, zowel op operationeel niveau als op exploratieniveau. Wij geloven ook dat de goede beheersing van de bedrijfskosten die we al in PPMO hebben geïmplementeerd de sleutel tot succes zal zijn zoals het zal ons in staat stellen om snel te financieren exploratie campagnes en dus wijzen op de enorme mijnbouw potentieel van de groep.



Het regelgevende aspect is ook belangrijk voor ons. Sterker nog, de Franse normen, streng in milieuaangelegenheden, zijn voor ons een voordeel voor zover ze een "verantwoorde mijn" -benadering bevorderen in de context van "Duurzame ontwikkeling", die al de voortdurende zorg van BGPP is. "