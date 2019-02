Bitcoin en andere cryptocurrencies « Terug naar discussie overzicht

Het gebruik van blockchain in online gokken is een vrij populair idee, zoals u misschien weet. Volgens analisten zal de omzet van deze industrie in 2020 54 miljard euro bedragen, wat een goede ondersteuning zal zijn voor alle projecten die zich op dit gebied ontwikkelen. (https://ethereumworldnews.com/finance-analyst-bitcoin-btc-to-boom-in-2020-blockchain-poised-to-revolutionize/)



De CasinoCoin cryptocurrency wordt gecreëerd als een digitale troef van de gokindustrie. Ontwikkelaars streven naar het creëren van een transparant en betrouwbaar ecosysteem van transacties voor gokken, waarin alle categorieën van gebruikers in staat zullen zijn om te communiceren met de grootste efficiëntie.



De broncode van Ripple (https://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_(payment_protocol)) wordt beschouwd als de basis van de CSC. Met zijn hulp wordt de blockchain functionaliteit gevormd, in staat om tot 1000 transacties per seconde te verwerken met minimale kosten en snelle bevestiging.



De belangrijkste doelstelling van de projectontwikkelaars is het creëren van innovatieve cryptocurrency ' s op basis van de blockchain die de kansspelindustrie op een kwalitatief nieuw niveau kan brengen. De nadruk ligt op de veiligheid van transacties, alsmede op transparantie en betrouwbaarheid van operaties.



Alle functionaliteit van CasinoCoin is gebaseerd op een intuïtieve interface van een multiplatform portemonnee. Elke gebruiker kan zijn activa gebruiken in het kader van platforms en projecten die geïntegreerd zijn met de functionaliteit van deze cryptografie. De nadruk ligt op partnerschappen met hen door het aanbieden van een betrouwbare digitale activum en gebruikersactiviteit.



De eigenaardigheid van CSC is de aard van de cryptocurrency en het platform dat wordt gevormd. Ontwikkelaars maken geen platform voor spellen en toepassingen. Het belangrijkste doel is het creëren van gebruiksvriendelijk digitaal geld, dat het scala van toepassingen van deze activa vergroot. Aan de andere kant, casino operators in 2019 beginnen al actief gebruik te maken van dit type cryptocurrency, kunt u informatie over populaire portalen (onlinecasino-now.nl/casino-reviews/).



Op basis van deze factoren wordt de kwestie van investeringen in Casinocoin op twee manieren beoordeeld. Enerzijds wijkt de cryptografie enigszins af van de basisprincipes van decentralisatie en anonimiteit, die de invoering ervan op het niveau van de gebruiker kunnen belemmeren.



In het kader van het beleggen in CSC worden zowel kortlopende als langetermijndeposito ' s positief beoordeeld (https://walletinvestor.com/forecast/casinocoin-prediction). Om de risico tot een minimum te beperken en de efficiëntie van de investeringen te verbeteren, wordt echter aanbevolen nieuwsgebeurtenissen en duidelijke signalen te volgen die de relevantie van de praktische toepassing van dit activum aangeven.